L’ASSE trahie par ses joueurs avant le mercato

En course pour la montée en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne peut s’attendre à un mercato compliqué. Sans parler des renforts nécessaires, le club stéphanois devra encore composer avec les envies d’ailleurs de certains joueurs.

Contrairement à ce que l’on pouvait imaginer en début de saison, l’AS Saint-Etienne n’écrase pas la Ligue 2. Les Verts sont bel et bien en course pour la montée. Mais la deuxième place occupée à mi-saison montre bien que l’objectif ne sera pas si facile à atteindre. Surtout si les joueurs ne tirent pas tous dans la même direction. A l’approche du mercato hivernal, le journaliste Romain Molina décrit un vestiaire notamment composé d’éléments surtout motivés à l’idée d’impressionner d’autres clubs.

« Tu commences le championnat, tu désosses tout le monde. Tout le monde se dit que Saint-Etienne va rouler sur tout le monde, c'est normal. Les joueurs répondent bien, parce qu'il faut encore faire le boulot sur le terrain, s’est rappelé le journaliste sur sa chaîne YouTube. Mais le problème de Saint-Etienne, c'est qu'ils ont donné confiance aux autres, ils ont donné de l'espoir aux adversaires à cause des failles défensives, parce qu'ils défendent très mal en transition, parce qu'il y a un peu de suffisance, parce que des fois les mecs n'ont pas tellement envie de jouer, certains ne veulent que se montrer. »

Davitashvili termine très fort avant le mercato... - Romain Molina

« On sait qu'il y a des volontés de départ, il y a eu Stassin, il y a eu Davitashvili, qui termine très fort avant le mercato, a glissé Romain Molina. La question c'est : que va-t-il se passer cet hiver ? Parce qu'il y a des joueurs qui veulent encore partir. Donc ça va être une période compliquée, Saint-Etienne va encore dépenser des millions. » Pour garder une équipe compétitive, la direction avait choisi de retenir ses meilleurs joueurs cet été. Reste à savoir si la même stratégie sera adoptée cet hiver.