PSG : Safonov trop fort, Zabarnyi et Chevalier dégoûtés

Le PSG s'est trouvé un héros inattendu dans son succès contre Flamengo. Le Russe Matvey Safonov fait toutefois grincer les dents de deux joueurs parisiens.

Lucas Chevalier était attendu pour être titulaire dans les buts du PSG ce mercredi soir en finale de la Coupe Intercontinentale mais Luis Enrique lui a préféré, pour la quatrième fois de suite, Matvey Safonov. Bien lui en a pris car si le Russe n’a rien pu faire sur le seul but encaissé sur un pénalty de Jorginho, il a ensuite brillé dans la séance des tirs au but avec quatre tentatives arrêtées de suite.

Safonov déchainé, vers une guerre des goals ?

Une vraie performance qui permet au PSG d’enregistrer un sixième titre remporté pour l’année 2026. Sur le dernier arrêt du Russe, le banc parisien exulte et va, comme il en est de coutume, foncer sur son gardien de but pour le féliciter et le porter en triomphe. Une belle récompense sur le plan sportif pour le Russe, qui n’a pas perdu son calme et sa concentration pendant les longs mois passés sur le banc de touche.

Mais les vidéos le démontrent, tout le monde n’a pas sauté de joie de voir que l’ancien de Krasnodar a été le héros du jour. Son concurrent Lucas Chevalier n’a clairement pas foncé avec le reste des joueurs lors du dernier arrêt de Safonov, avançant sur le terrain en applaudissant. Il en a été de même pour Illya Zabarny, qui a été le dernier à rejoindre le groupe pour fêter le succès. L’Ukrainien a même cherché du regard quelques adversaires pour les réconforter, n’étant forcément pas pressé de féliciter un coéquipier russe, avec la guerre qui oppose les deux pays depuis des années.

De son côté, le PSG a joué les casques bleus, assurant que Lucas Chevalier, dans le groupe depuis deux matchs, n’était pas suffisamment remis pour être titulaire contre Flamengo. Et aussi que si Safonov n’avait pas parlé en dehors de quelque mots à M6, c’était pour « prioriser » le diffuseur du match… En attendant, la question des gardiens de but va se poser, et L’Equipe met les pieds dans la mare. « Le fait que ce soit le seul Parisien - avec Zabarnyi - à ne pas s'être précipité sur Safonov après la séance, traduit son état d'esprit. Chevalier ne lâchera pas comme ça. Vous avez aimé la guerre froide Keylor Navas-Gianluigi Donnarumma en 2021 ? Luis Enrique pourrait nous offrir un épisode en 2026 », a souligné le quotidien sportif, pour qui cette victoire et ce nouveau titre vont forcément créer des tensions à ce poste si particulier, et qui a déjà connu des soubresauts au PSG.