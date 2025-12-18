ICONSPORT_280158_0346

PSG : Safonov trop fort, Zabarnyi et Chevalier dégoûtés

PSG18 déc. , 9:40
parGuillaume Conte
6
Le PSG s'est trouvé un héros inattendu dans son succès contre Flamengo. Le Russe Matvey Safonov fait toutefois grincer les dents de deux joueurs parisiens.
Lucas Chevalier était attendu pour être titulaire dans les buts du PSG ce mercredi soir en finale de la Coupe Intercontinentale mais Luis Enrique lui a préféré, pour la quatrième fois de suite, Matvey Safonov. Bien lui en a pris car si le Russe n’a rien pu faire sur le seul but encaissé sur un pénalty de Jorginho, il a ensuite brillé dans la séance des tirs au but avec quatre tentatives arrêtées de suite.

Safonov déchainé, vers une guerre des goals ?

Une vraie performance qui permet au PSG d’enregistrer un sixième titre remporté pour l’année 2026. Sur le dernier arrêt du Russe, le banc parisien exulte et va, comme il en est de coutume, foncer sur son gardien de but pour le féliciter et le porter en triomphe. Une belle récompense sur le plan sportif pour le Russe, qui n’a pas perdu son calme et sa concentration pendant les longs mois passés sur le banc de touche.
Mais les vidéos le démontrent, tout le monde n’a pas sauté de joie de voir que l’ancien de Krasnodar a été le héros du jour. Son concurrent Lucas Chevalier n’a clairement pas foncé avec le reste des joueurs lors du dernier arrêt de Safonov, avançant sur le terrain en applaudissant. Il en a été de même pour Illya Zabarny, qui a été le dernier à rejoindre le groupe pour fêter le succès. L’Ukrainien a même cherché du regard quelques adversaires pour les réconforter, n’étant forcément pas pressé de féliciter un coéquipier russe, avec la guerre qui oppose les deux pays depuis des années.
De son côté, le PSG a joué les casques bleus, assurant que Lucas Chevalier, dans le groupe depuis deux matchs, n’était pas suffisamment remis pour être titulaire contre Flamengo. Et aussi que si Safonov n’avait pas parlé en dehors de quelque mots à M6, c’était pour « prioriser » le diffuseur du match… En attendant, la question des gardiens de but va se poser, et L’Equipe met les pieds dans la mare. « Le fait que ce soit le seul Parisien - avec Zabarnyi - à ne pas s'être précipité sur Safonov après la séance, traduit son état d'esprit. Chevalier ne lâchera pas comme ça. Vous avez aimé la guerre froide Keylor Navas-Gianluigi Donnarumma en 2021 ? Luis Enrique pourrait nous offrir un épisode en 2026 », a souligné le quotidien sportif, pour qui cette victoire et ce nouveau titre vont forcément créer des tensions à ce poste si particulier, et qui a déjà connu des soubresauts au PSG.  
6
Derniers commentaires

PSG : Le mur Safonov doit quitter le banc !

Il confirme la confiance de L.E dans son choix

Thiago Silva pense très fort à l'OL

Mata est pas titulaire il me semble avec sa nation. La CAN ne devrait de + pas durer si longtemps pour lui.

PSG : Safonov trop fort, Zabarnyi et Chevalier dégoûtés

Tu as regardé le match? Ses relances ont été bonnes et s'il a été pressé il n'a pas paniqué

L’OM sort brutalement sept nouveaux maillots

Ridicule. Ce club veux se faire passer pour le club le plus africain des clubs francais. J'imagine pas ca une seule seconde en angleterre ou ailleurs.

OM : Transfert annulé, Greenwood reste à vie

C.....d ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

