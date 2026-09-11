Le PSG veut Wharton, la Premier League refuse

Le PSG veut Wharton, la Premier League refuse

PSG11 sept. , 12:20
parClaude Dautel
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Le PSG s'intéresse de près à Adam Wharton, le milieu de terrain anglais de Crystal Palace. Mais, dans ce dossier, les doubles champions d'Europe ont vu débarquer trois autres clubs de Premier League qui refusent de voir partir l'international à Paris.
C'est la presse espagnole qui l'a annoncé jeudi, Luis Campos a un regard très attentif sur la situation d'Amam Wharton, le joueur anglais qui évolue sous les ordres de Pierre Sage chez les Eagles. Âgé de 22 ans, le natif de Blackburn plait énormément au Paris Saint-Germain, mais pour le recruter il faudra mettre 80 millions d'euros, le prix des joueurs anglais étant toujours surévalué. Et le PSG ne doit pas s'attendre à ce que le club londonien lui fasse une réduction puisque l'on apprend que ce vendredi que trois clubs de Premier League, et non des moindres, ont également l'intention de recruter l'international anglais, qui est encore sous contrat jusqu'en 2029 avec Crystal Palace.

Wharton va avoir l'embarras du choix

Journaliste pour Fichajes, Javier Parra Pena révèle que Chelsea, Liverpool et Newcastle sont prêts à faire une offre aux Eagles pour s'offrir Adam Wharton. Cependant, notre confrère précise que du côté de Crystal Palace, on va refuser toutes les propositions pour le milieu de terrain, du moins lors du prochain mercato hivernal. « Malgré l'intérêt manifesté par Chelsea, Liverpool et Newcastle United pour finaliser le transfert en janvier, la direction du club anglais n'entend pas autoriser le départ d'Adam Wharton en cours de saison. Crystal Palace fixera un prix de 87 millions d’euros afin que les clubs intéressés entament des négociations officielles en mai 2027 », précise notre confrère espagnol.
Compte tenu des récents transferts entre clubs anglais, la position du Paris Saint-Germain va être compliquée dans le dossier Adam Wharton, car les prix ont tendance à devenir délirants lorsqu'ils impliquent des équipes de Premier League. A voir si les champions d'Europe insisteront pour le jeune milieu défensif qui doit encore faire preuve au sein d'un club de très haut niveau. On l'a vu avec Illya Zabarnyi, recruter en Premier League ne garantie rien.

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On va partir de l’indice à date avant début de saison: donc celui sur les 4 derniers exercices avant 2026/2027: on prend donc les points des amsaisons 2022-2023 et 2023-2024 (Division par 6 car 6 clubs engagés et Saisons 2024-2025 et 2025-2026 (Division par 7 car 7 clubs engagés). 3 colonnes: Total points par club sur 4 exercices / Contribution totale (division par 6 ou 7 selon les années) / Pourcentage de l'indice (l’indice étant à: 65 pts avant début de saison) Paris Saint-Germain: 94 / 14,5 / 22,31 % LOSC Lille: 58 / 8,8 / 13,63 % Olympique de Marseille: 51/ 8,0 / 12,42 % Olympique Lyonnais: 46 / 6,5 / 10,11 % AS Monaco: 43 / 6,3 / 9,78 % Stade Rennais: 21 / 3,5 / 5,38 % OGC Nice: 20 / 3,1 / 4,91 % RC Lens: 20 / 3,1 / 4,87 % Stade Brestois: 16 / 2,2 / 3,52 % FC Nantes: 8 /1,3 / 2,05 % => Donc quand tu élimines le PSG pour le remplacer par un Lille, un Lyon ou un OM, bah tu finis par perdre 6 à 8 pts... Et donc tu es derrière le Portugal car on a 5 pts d'avance... Donc la france serait 6eme sans le PSG CQFD Maintenant si tu as des calculs et autre chose que du vent tu les donnes

Allo l’OL, Endrick vers un prêt cet hiver

Surcoté de fou ce joueur.....

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