PSG : Luis Enrique répond à l'attaque de Laure Boulleau

PSG : Luis Enrique répond à l'attaque de Laure Boulleau

PSG11 sept. , 8:40
parClaude Dautel
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Arrivé au PSG lors du mercato estival, Maghnes Akliouche a été critiqué par la consultante de Canal+ après la large victoire contre Bratislava. De son côté, Luis Enrique ne se pose aucune question sur l'ancien Monégasque à qui il accorde une confiance absolue.
« Il y a que Maghnes Akliouche qui a raté un petit peu son match. Mais, je me souviens aussi des débuts de Désiré Doué, il avait fallu attendre le mois de janvier après son arrivée. Akliouche, je me dis que ça mettra peut-être un petit peu plus de ce temps, mais en tout cas il a été en dessous par rapport aux autres attaquants du PSG ». Après le triomphe du Paris Saint-Germain pour son entrée en lice en Ligue des champions, l'ancienne joueuse et désormais consultante de Canal+ avait donné une note mitigée à la prestation de l'international tricolore. Un jugement relativement sévère de la part de Laure Boulleau dans la mesure où, même s'il n'a pas marqué, Maghnes Akliouche a tout de même fait un boulot énorme. Pour Luis Enrique, il est tout de même dur de s'en prendre au joueur arrivé cet été de Monaco.

Luis Enrique est déjà fan de Maghnes Akliouche

S'il ne s'est pas lancé dans un « vous ne pouvez pas comprendre », en mémoire de sa célèbre réponse faite à Margot Dumont, l'entraîneur du Paris Saint-Germain estime tout de même que Maghnes Akliouche ne mérite pas les critiques. « Maghnes est l’un de ceux qui s’adaptent le plus vite à ce que nous voulons. Il a beaucoup de qualités quand il a le ballon, beaucoup de capacité à défendre, il fait des appels en profondeur aussi. Je suis spécialement content de ce qu’il fait chaque fois. Et c’est pour cela qu’il joue beaucoup », a fait savoir Luis Enrique. Les chiffres confirment les affirmations de l'entraîneur du Paris Saint-Germain puisque Maghnes Akliouche a participé à la totalité des rencontres du PSG depuis la reprise de la compétition et compte déjà 372 minutes de temps de jeu.

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Pour l'ancien attaquant de l'AS Monaco, arrivé cet été au PSG moyennant 50 millions d'euros, il ne manque réellement qu'une chose pour lancer sa carrière parisienne, c'est un but. Mais une fois qu'il aura ouvert son compteur avec Paris, il ne fait aucun doute que Maghnes Akliouche fera taire les critiques. Avec deux matchs contre Brest et l'OM en une semaine, il se pourrait bien que cela soit rapidement le cas, car Luis Enrique a décidé de faire confiance à son jeune attaquant.
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