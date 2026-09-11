PSG : Luis Enrique répond à l'attaque de Laure Boulleau

Arrivé au PSG lors du mercato estival, Maghnes Akliouche a été critiqué par la consultante de Canal+ après la large victoire contre Bratislava. De son côté, Luis Enrique ne se pose aucune question sur l'ancien Monégasque à qui il accorde une confiance absolue.

Luis Enrique est déjà fan de Maghnes Akliouche

S'il ne s'est pas lancé dans un « vous ne pouvez pas comprendre », en mémoire de sa célèbre réponse faite à Margot Dumont, l'entraîneur du Paris Saint-Germain estime tout de même que Maghnes Akliouche ne mérite pas les critiques. « Maghnes est l’un de ceux qui s’adaptent le plus vite à ce que nous voulons. Il a beaucoup de qualités quand il a le ballon, beaucoup de capacité à défendre, il fait des appels en profondeur aussi. Je suis spécialement content de ce qu’il fait chaque fois. Et c’est pour cela qu’il joue beaucoup », a fait savoir Luis Enrique. Les chiffres confirment les affirmations de l'entraîneur du Paris Saint-Germain puisque Maghnes Akliouche a participé à la totalité des rencontres du PSG depuis la reprise de la compétition et compte déjà 372 minutes de temps de jeu.

Lire aussi Le PSG fonce sur un jeune prodige anglais à 80ME

Pour l'ancien attaquant de l'AS Monaco, arrivé cet été au PSG moyennant 50 millions d'euros, il ne manque réellement qu'une chose pour lancer sa carrière parisienne, c'est un but. Mais une fois qu'il aura ouvert son compteur avec Paris, il ne fait aucun doute que Maghnes Akliouche fera taire les critiques. Avec deux matchs contre Brest et l'OM en une semaine, il se pourrait bien que cela soit rapidement le cas, car Luis Enrique a décidé de faire confiance à son jeune attaquant.