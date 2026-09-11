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Ballon d’Or : Le Real et Mbappé draguent l’organisateur

Kylian Mbappé11 sept. , 11:30
parEric Bethsy
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Comme chaque année ou presque, le Real Madrid mène une véritable campagne à l’approche de la cérémonie du Ballon d’Or. La Maison Blanche fait le maximum pour mettre en lumière la candidature de Kylian Mbappé, allant même jusqu’à vanter les mérites de son attaquant auprès de l’organisateur France Football.
Le résultat n’a pas toujours été au rendez-vous, notamment en 2024 lorsque la récompense avait finalement échappé à Vinicius Junior au profit de Rodri. Il n’empêche que le Real Madrid reste considéré comme un expert lorsqu’il s’agit de mener des campagnes pour le Ballon d’Or. Cette édition 2026 confirme le statut de la Maison Blanche qui active tous ses leviers en faveur de Kylian Mbappé.
Certes, le Français n’a remporté aucun titre collectif, contrairement à ses concurrents parisiens vainqueurs de la Ligue des Champions, ou aux Espagnols sacrés au Mondial. Mais le Real Madrid met l’accent sur les exploits individuels de sa star à travers de nombreuses déclarations. Tout a commencé avec celle de l’entraîneur José Mourinho qui rappelait récemment « qui a marqué l’histoire cet été ». Le Portugais fait évidemment référence à l’exploit de Kylian Mbappé, meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. Les Merengue se sont peut-être mis d’accord sur le discours à adopter. En tout cas, c’est aussi l’argument choisi par l’ancien joueur du Paris Saint-Germain.
« Être meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, passer devant toutes les plus grandes légendes de l'histoire du sport dans le tournoi le plus important que le sport ait créé, c'est quelque chose qui brûle rétine, souligne le capitaine des Bleus auprès de France Football. C'est un événement mondial. Finir meilleur buteur de toutes les compétitions les plus importantes où tous les meilleurs joueurs du monde jouent, c'est quelque chose d'important. Je pars du principe que l'histoire doit toujours être récompensée. » Et qu’un entretien accordé à l’organisateur du Ballon d’Or ne peut pas faire de mal.
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On va partir de l’indice à date avant début de saison: donc celui sur les 4 derniers exercices avant 2026/2027: on prend donc les points des amsaisons 2022-2023 et 2023-2024 (Division par 6 car 6 clubs engagés et Saisons 2024-2025 et 2025-2026 (Division par 7 car 7 clubs engagés). 3 colonnes: Total points par club sur 4 exercices / Contribution totale (division par 6 ou 7 selon les années) / Pourcentage de l'indice (l’indice étant à: 65 pts avant début de saison) Paris Saint-Germain: 94 / 14,5 / 22,31 % LOSC Lille: 58 / 8,8 / 13,63 % Olympique de Marseille: 51/ 8,0 / 12,42 % Olympique Lyonnais: 46 / 6,5 / 10,11 % AS Monaco: 43 / 6,3 / 9,78 % Stade Rennais: 21 / 3,5 / 5,38 % OGC Nice: 20 / 3,1 / 4,91 % RC Lens: 20 / 3,1 / 4,87 % Stade Brestois: 16 / 2,2 / 3,52 % FC Nantes: 8 /1,3 / 2,05 % => Donc quand tu élimines le PSG pour le remplacer par un Lille, un Lyon ou un OM, bah tu finis par perdre 6 à 8 pts... Et donc tu es derrière le Portugal car on a 5 pts d'avance... Donc la france serait 6eme sans le PSG CQFD Maintenant si tu as des calculs et autre chose que du vent tu les donnes

Allo l’OL, Endrick vers un prêt cet hiver

Surcoté de fou ce joueur.....

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