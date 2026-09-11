OM : Un groupe sans surprise contre Rennes

Indice UEFA : Lille met directement la France dans le rouge

On va partir de l’indice à date avant début de saison: donc celui sur les 4 derniers exercices avant 2026/2027: on prend donc les points des amsaisons 2022-2023 et 2023-2024 (Division par 6 car 6 clubs engagés et Saisons 2024-2025 et 2025-2026 (Division par 7 car 7 clubs engagés). 3 colonnes: Total points par club sur 4 exercices / Contribution totale (division par 6 ou 7 selon les années) / Pourcentage de l'indice (l’indice étant à: 65 pts avant début de saison) Paris Saint-Germain: 94 / 14,5 / 22,31 % LOSC Lille: 58 / 8,8 / 13,63 % Olympique de Marseille: 51/ 8,0 / 12,42 % Olympique Lyonnais: 46 / 6,5 / 10,11 % AS Monaco: 43 / 6,3 / 9,78 % Stade Rennais: 21 / 3,5 / 5,38 % OGC Nice: 20 / 3,1 / 4,91 % RC Lens: 20 / 3,1 / 4,87 % Stade Brestois: 16 / 2,2 / 3,52 % FC Nantes: 8 /1,3 / 2,05 % => Donc quand tu élimines le PSG pour le remplacer par un Lille, un Lyon ou un OM, bah tu finis par perdre 6 à 8 pts... Et donc tu es derrière le Portugal car on a 5 pts d'avance... Donc la france serait 6eme sans le PSG CQFD Maintenant si tu as des calculs et autre chose que du vent tu les donnes