Le Mondial 2038 en France et en Allemagne, la FFF est prête

Le Mondial 2038 en France et en Allemagne, la FFF est prête

Equipe de France11 sept. , 9:30
parJérôme Capton
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Après l'Espagne, le Maroc et le Portugal en 2030, puis l'Arabie saoudite en 2034, on ne connaît pas le pays hôte du Mondial 2038. Philippe Diallo, président de la FFF, confirme que la France devrait être candidate, mais pas toute seule.
La page du Mondial 2026 est désormais tournée, et au moment où la FIFA risque de traverser une crise de gouvernance, il faut déjà se projeter sur la suite des événements. Invité de RMC, quelques heures après avoir pris position contre Gianni Infantino, Philippe Diallo a reconnu que la Fédération Française de Football pensait à faire acte de candidature pour l'édition 2038. Cependant, le président de la FFF a reconnu que pour organiser un tournoi avec 48 équipes, un seul pays ne peut pas réellement s'engager dans une telle organisation. Et du côté de Philippe Diallo, on pense à l'Allemagne pour coorganiser la Coupe du Monde dans douze ans, les deux pays ayant les infrastructures pour accueillir cette compétition.

La France et l'Allemagne en 2038 ?

Répondant dans l'After Foot, Philippe Diallo a ouvert la porte à l'organisation du Mondial 2038 en partie en France. « Est-ce que la France sera candidate pour une Coupe du Monde en 2038 ? C'est un sujet de réflexion qu'on a, mais vous savez qu'à 48 équipes, on ne peut plus l'organiser tout seul, même un pays comme les États-Unis ne peut pas. L’Allemagne est un partenaire, évidemment, qui aurait du sens », explique le président de la Fédération Française de Football, qui sait cependant qu'une réélection de Gianni Infantino pourrait faire craindre un retour de bâton pour la candidature franco-allemande.
Pour Philippe Diallo, avec ou sans Infantino, la FIFA ne peut pas composer sans les nations majeures. « Quand on a pris position, on ne s'est pas posé la question du scrutin électoral. Je pense que ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on essaie de faire. Deuxième élément : je pense qu'aujourd'hui, même quand on parle de Coupe du Monde, vous savez, il y a 10 à 15 pays qui font la valeur de la Coupe du Monde. Et donc, il n'est pas question et c'est même impossible de les boycotter demain. Si l'Angleterre, si le Brésil, si l'Argentine, si les Pays-Bas, l'Italie ou l'Espagne ne font pas la Coupe du Monde, il se passe quoi ? », fait remarquer le patron du football français.

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C'est un tout bon qui rentre dans nôtre style de jeu parfaitement .

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IL le garde simplement parce qu'il relève le niveau d'analyse abyssal de cette émission.

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samir Nasri est surement le meilleur ancien joueur consultant

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je ne comprend pas pourquoi Canal + garde cette m.... de Samir sur son antenne ! partout ou il est passé il a foutu sa M.. et même en équipe de France

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Après il y a ce que tu dis à ton futur patron et la réalité. Il pense savoir comment gagner. Mais il ne peut pas le dire comme ça à une sorte d'entretien d'embauche informel. Et il ne le dira pas comme ça officiellement.

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