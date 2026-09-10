Le PSG fonce sur un jeune prodige anglais à 80ME

Adam Wharton, le jeune milieu de terrain international anglais, sous contrat avec Crystal Palace est bien l'une des priorités du PSG. Luis Enrique adore le profil du joueur formé à Blackburn et souhaite le faire venir chez les champions d'Europe.

Pierre Sage, le nouvel entraîneur de Crystal Palace, a dans son effectif un joueur que le Paris Saint-Germain convoite en la personne d'Adam Wharton. Agé de 22 ans, l'international anglais né et formé à Blackburn, a beau avoir encore un peu moins de trois ans de contrat avec les Eagles, son avenir pourrait le conduire au PSG. Selon le média catalan El Nacional , Luis Enrique suit depuis pas mal de temps les performances d'Adam Wharton et il est désormais convaincu que ce dernier peut apporter un vrai plus au milieu de terrain du club de la capitale. L'entraîneur espagnol apprécie notamment le fait que le joueur anglais soit efficace, même lorsqu'il est sous pression, ce qui pourrait lui permettre d'occuper un poste plus défensif, ce dont Paris a besoin.

Le PSG va devoir payer cher

El Nacional précise que pour faire signer le jeune joueur anglais, le PSG devra débourser au moins 80 millions d'euros. « Cette demande confirme que le PSG n'a aucune intention de freiner ses investissements. Pedri et Gavi restent des joueurs qui intéressent toujours l'entraîneur asturien, mais leurs transferts s'avèrent extrêmement difficiles. Wharton apparaît désormais comme une alternative de premier plan, même si elle n'est pas bon marché », ajoute S.Montero, journaliste du média espagnol. Selon notre confrère espagnol, le Paris Saint-Germain a demandé des renseignements concernant la possible venue d'Adam Wharton lors du prochain mercato , mais l'appétit de Crystal Palace, qui n'a pas besoin de vendre des joueurs, serait féroce. En effet,précise que pour faire signer le jeune joueur anglais, le PSG devra débourser au moins 80 millions d'euros. «», ajoute S.Montero, journaliste du média espagnol.

On l'a encore vu lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain est capable de dépenser beaucoup d'argent pour des jeunes joueurs, pas toujours très connus. Ainsi, Luis Campos a obtenu la signature de Mika Godts pour un peu plus de 45 millions d'euros. Un gros investissement pour un joueur en devenir, mais il faut désormais se demander si le PSG est prêt à mettre presque le double pour Adam Wharton. Mais Nasser Al-Khealifi ne s'opposera pas à une demande de son entraîneur, Luis Enrique étant clairement le patron des champions d'Europe.