Indice UEFA : La France dit déjà merci au PSG

Indice UEFA : La France dit déjà merci au PSG

Coupe d'Europe10 sept. , 9:20
parGuillaume Conte
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La course à l'indice UEFA a repris dès les premiers matchs de Ligue des Champions, avec une victoire nette du PSG qui doit permettre de lancer les clubs français. Si Paris reste seul, cela risque d'être difficile.
La défaite de Lille à domicile contre un adversaire en théorie à sa portée avait annoncé une saison compliquée pour les clubs français en Ligue des Champions, sachant que Lens ne fait pour le moment pas partie des favoris pour aller loin. Mais le PSG reste une valeur sure et il l’a démontré face aux modestes slovaques de Bratislava. Une victoire 6-1 qui permet à la France d’engranger enfin une deuxième bonne nouvelle, après la qualification de Monaco pour la phase finale de Conférence League au mois d’août. Car sinon, avec l’élimination de l’OL des barrages et les points de bonus qui sont passés sous le nez, les clubs tricolores sont déjà dans le dur.

La France est déjà bien en retard

La victoire du PSG permet à la France de remonter légèrement au classement après mercredi soir, et de se caler à la 18e place sur cette saison de Coupe d’Europe, entre la Finlande et la Suisse. Pas très glorieux, sachant que le Portugal, son poursuivant pour la quatrième place de l’indice UEFA sur les cinq dernières saisons, continue d’empiler des points. Si le FC Porto a perdu contre Manchester City cette semaine, le Sporting vient de prendre le meilleur sur Galatasaray, et laisse les Lusitaniens à une très belle troisième place sur cette saison.
Autant dire qu’il ne va plus falloir perdre de temps, et que Lens est vivement invité à ouvrir également son compteur ce jeudi pour le match face au Slavia Prague, afin de permettre à la France de ne pas trop prendre de retard sur les grands d’Europe.
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a voir parce que leur poule n'est pas si evidente

Adieu De Lange, l'OM trouve son futur gardien au Brésil

Diffamation? Modérateur on laisse faire?

Il fait perdre 40 ME à l'OL, et montre les muscles

Le fener sera dans les 24 je pense... J'ai vraiment bien aimé cette equipe au groupama stadium...

Indice UEFA : Lille met directement la France dans le rouge

ben deja tu sors d'ou tes 65 points ?

Adieu De Lange, l'OM trouve son futur gardien au Brésil

Ouais c'est fou qu'un dégénéré dans ton genre ait pu agir sans se faire choper. Dingue!

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