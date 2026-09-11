OM-PSG, une décision fait déjà scandale

OM-PSG, une décision fait déjà scandale

OM11 sept. , 12:00
parClaude Dautel
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Dans neuf jours, l'Olympique de Marseille recevra le PSG au Vélodrome et du côté des supporters marseillais, on est déjà agacé par la politique tarifaire du club phocéen. Une nouvelle occasion de râler contre Stéphane Richard.
Peu importe que l'OM n'ait recruté aucun joueur lors du mercato alors que le Paris Saint-Germain a encore renforcé son équipe, l'affiche entre Marseille et le club de la capitale a toujours une saveur particulière. Un an après la victoire des Marseillais contre leurs rivaux parisiens, qui avait eu lieu à peu près à la même date, le match ayant été décalé d'une journée en raison d'une tempête, l'équipe, désormais entraînée par Bruno Genesio, souhaite rééditer cet exploit le dimanche 20 septembre. Et pour cela, l'Olympique de Marseille compte sur un Vélodrome archi bouillant, même si dimanche dernier contre le Paris FC le stade du Boulevard Michelet n'était pas plein. C'est ce vendredi que la billetterie était ouverte au grand public, et il n'a pas fallu attendre longtemps avant que cela grogne très fort.
Car les spectateurs, pas abonnés, qui voulaient s'offrir un ticket pour le classico OM-PSG, ont constaté que le premier prix des places était à 79 euros. Un tarif forcément très onéreux et qui repousse beaucoup de supporters susceptibles de venir en famille pour voir ce sommet de la saison de Ligue 1. Pour preuve, alors qu'auparavant les places pour ce choc face à Paris s'arrachaient en quelques minutes, ce n'était clairement pas le cas ce vendredi matin. Des places sont en effet toujours disponibles dans toutes les catégories, mais effectivement il faut débourser au moins 79 euros pour être au Vélodrome le dimanche 20 septembre. Et ces places sont situées en haut à droite et à gauche dans les virages. Les prix vont jusqu'à 249 euros, pour des tickets dit VIP.
« 79€ minimum la place, vous marchez sur la tête », s’offusque le compte Mercat_OM, tandis qu'Eiki, supporter marseillais, se fait plus incisif : « 79 euros la place la moins chère pour voir son équipe en prendre 12 c’est pas worth ». Un fan du Paris Saint-Germain s'est invité dans le débat histoire de titiller les fans marseillais : « Pour voir la meilleure équipe du monde, c’est pas cher. » Malgré ce prix, il ne fait tout de même aucun doute que le Vélodrome sera comble.
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On va partir de l’indice à date avant début de saison: donc celui sur les 4 derniers exercices avant 2026/2027: on prend donc les points des amsaisons 2022-2023 et 2023-2024 (Division par 6 car 6 clubs engagés et Saisons 2024-2025 et 2025-2026 (Division par 7 car 7 clubs engagés). 3 colonnes: Total points par club sur 4 exercices / Contribution totale (division par 6 ou 7 selon les années) / Pourcentage de l'indice (l’indice étant à: 65 pts avant début de saison) Paris Saint-Germain: 94 / 14,5 / 22,31 % LOSC Lille: 58 / 8,8 / 13,63 % Olympique de Marseille: 51/ 8,0 / 12,42 % Olympique Lyonnais: 46 / 6,5 / 10,11 % AS Monaco: 43 / 6,3 / 9,78 % Stade Rennais: 21 / 3,5 / 5,38 % OGC Nice: 20 / 3,1 / 4,91 % RC Lens: 20 / 3,1 / 4,87 % Stade Brestois: 16 / 2,2 / 3,52 % FC Nantes: 8 /1,3 / 2,05 % => Donc quand tu élimines le PSG pour le remplacer par un Lille, un Lyon ou un OM, bah tu finis par perdre 6 à 8 pts... Et donc tu es derrière le Portugal car on a 5 pts d'avance... Donc la france serait 6eme sans le PSG CQFD Maintenant si tu as des calculs et autre chose que du vent tu les donnes

Allo l’OL, Endrick vers un prêt cet hiver

Surcoté de fou ce joueur.....

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