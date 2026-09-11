OM-PSG, une décision fait déjà scandale

Il n y a pas plus de probabilité que son fils se fasse agresser en tribune que dans la rue, du coup il le laisse enfermé dans une cage doré ? ??
J'aimerais voir vôtre " Abdallah " dés le début d'un match pour savoir si sa percution est idem .
Il va signer... au PSG 😅
On va partir de l’indice à date avant début de saison: donc celui sur les 4 derniers exercices avant 2026/2027: on prend donc les points des amsaisons 2022-2023 et 2023-2024 (Division par 6 car 6 clubs engagés et Saisons 2024-2025 et 2025-2026 (Division par 7 car 7 clubs engagés). 3 colonnes: Total points par club sur 4 exercices / Contribution totale (division par 6 ou 7 selon les années) / Pourcentage de l'indice (l’indice étant à: 65 pts avant début de saison) Paris Saint-Germain: 94 / 14,5 / 22,31 % LOSC Lille: 58 / 8,8 / 13,63 % Olympique de Marseille: 51/ 8,0 / 12,42 % Olympique Lyonnais: 46 / 6,5 / 10,11 % AS Monaco: 43 / 6,3 / 9,78 % Stade Rennais: 21 / 3,5 / 5,38 % OGC Nice: 20 / 3,1 / 4,91 % RC Lens: 20 / 3,1 / 4,87 % Stade Brestois: 16 / 2,2 / 3,52 % FC Nantes: 8 /1,3 / 2,05 % => Donc quand tu élimines le PSG pour le remplacer par un Lille, un Lyon ou un OM, bah tu finis par perdre 6 à 8 pts... Et donc tu es derrière le Portugal car on a 5 pts d'avance... Donc la france serait 6eme sans le PSG CQFD Maintenant si tu as des calculs et autre chose que du vent tu les donnes
Surcoté de fou ce joueur.....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|5
|2
|6
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|4
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|7
|-3
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|4
|-3
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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79€ minimum la place, vous marchez sur la tête 🤨