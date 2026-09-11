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TV : La LFP prépare la fin de Ligue 1+

TV11 sept. , 10:30
parGuillaume Conte
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Un appel d'offres lancé dès cet automne, c'est une possibilité qui prend de l'ampleur désormais. Les limites financières de Ligue 1+ sont trop criantes.
Une réussite éditoriale, mais un fiasco financier. Ligue 1+ a vu le jour il y a un peu plus d’un an, et donne plutôt satisfaction sur le traitement du championnat de France, le fait qu’il soit désormais diffusé sur une plateforme unique, et à un prix encore abordable pour les téléspectateurs français. Mais en ce qui concerne le volet financier, maintenant que les derniers apports de DAZN et BeIN Sports sont terminés, le football français ne touche quasiment plus rien de cette chaine, qui dépasse difficilement le million d’abonnés. Il en faudrait au moins le double pour commencer à alimenter les caisses de clubs français qui tirent la langue et sont obligés pour la plupart de vendre leurs meilleurs joueurs chaque saison.

La Ligue prête à brader les droits TV

Les chances de voir les abonnés se multiplier sont tout de même assez minces, et cela met la Ligue dans une situation très délicate. A tel point qu’un nouvel appel d’offre dès cet automne est de plus en plus envisagé. Et si cela devait être le cas, selon RMC, le prix de réserve serait grandement abaissé par rapport aux habitues du passé, quand l’argent coulait à flot.
La volonté de la Ligue sera surtout de mettre un prix bas pour attirer les diffuseurs intéressés, et récupérer une somme garantie tout en enlevant les coûts de production de Ligue 1+. L’idée serait d’aller chercher une somme de 250 millions d’euros, soit bien plus que les 150 millions d’euros hors coût de production que rapporte Ligue 1+. Les diffuseurs pourraient être doublement intéressés, car désormais il n’est plus interdit de penser qu’une chaine peut s’offrir 100 % de la Ligue 1, ce qui n’était pas possible avant.
Un avenir donc encore très incertain pour Ligue 1+, qui a l’avantage de pouvoir mettre fin immédiatement à son aventure si un accord est trouvé, sachant que la LFP a droit de regard sur la durée de vie de la chaine. De quoi provoquer un nouveau feuilleton de l’automne, même si pour le moment, Canal+, vers qui tous les regards se tournent, répète à volonté qu’il n’est pas intéressé par le championnat de France.
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