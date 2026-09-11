PSG : Ferran Torres les 50ME les mieux dépensés de l'histoire

PSG : Ferran Torres les 50ME les mieux dépensés de l'histoire

PSG11 sept. , 10:00
parJérôme Capton
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En faisant signer Ferran Torres lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain a suscité quelques doutes. Mais le héros du récent mondial avec l'Espagne n'a pas mis longtemps à effacer les doutes.
Cela ne date pas d'il y a très longtemps. Mais on ne peut pas oublier que certains spécialistes s'étaient interrogés sur la nécessité pour le PSG de dépenser près de 50 millions d'euros pour s'attacher les services de Ferran Torres et le convaincre de quitter le FC Barcelone. Moins d'un mois après sa signature, l'attaquant espagnol, auteur du but victorieux de la Roja contre l'Argentine, a déjà marqué cinq buts pour son nouveau club, dont un triplé mercredi soir face à Bratislava. Dans le vestiaire parisien, tout le monde est épaté par la capacité du natif de Foios à s'être installé aussi rapidement au sein d'un groupe qui se connaît très bien et qui a forcément ses habitudes. Une intégration qui est sidérante.

Ferran Torres comme à la maison

Dans Le Parisien, un proche de l'effectif du Paris Saint-Germain fait cette confidence sur Ferran Torres : « Il ne lui manque que la langue. Sinon, on dirait qu’il est là depuis deux ou trois ans. » Il est vrai qu'au PSG, l'attaquant international espagnol a l'avantage de connaître des gens qui comptent, à savoir Luis Enrique, qui a fait le forcing pour le recruter, mais aussi Ousmane Dembélé et bien évidemment son compatriote, Fabien Ruiz. Plus étonnamment, Dominique Sévérac confirme que Luis Campos est lui aussi un grand fan de Ferran Torres et que cela faisait même sept ans que le conseiller sportif du PSG voulait travailler avec lui.
« Luis Campos est tombé sous le charme de Ferran Torres le 5 novembre 2019, pendant un Valence-Lille (4-1). Entré à la 30e, l’ailier de l’époque – il évoluait essentiellement à droite à ce moment-là de sa carrière – a fait mal aux Dogues de Mike Maignan, avec le quatrième but à son actif. Depuis ce soir-là, le dirigeant portugais ne l’a plus jamais lâché de ses radars de recrutement avant de trouver la bonne fenêtre cet été, avec des contacts remontant avant le début du Mondial sur le continent nord-américain », témoigne notre confrère du Parisien. On comprend mieux pourquoi le Paris Saint-Germain s'est précipité à Barcelone lorsque l'idée d'un transfert de l'attaquant a été évoquée par les Catalans.

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Je comprend McCourt. Dépenser sans retour sur investissement, ça à des limites… ce n'est pas une tirelire ce club mais un puit sans fond… ce ne sont pas qques euros qu'il y a mis mais des millions… au bout d'un moment ça pèse…

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C'est un tout bon qui rentre dans nôtre style de jeu parfaitement .

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IL le garde simplement parce qu'il relève le niveau d'analyse abyssal de cette émission.

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samir Nasri est surement le meilleur ancien joueur consultant

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je ne comprend pas pourquoi Canal + garde cette m.... de Samir sur son antenne ! partout ou il est passé il a foutu sa M.. et même en équipe de France

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