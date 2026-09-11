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Bordeaux doit déclarer forfait, il ne manquait plus que ça

Bordeaux11 sept. , 11:00
parClaude Dautel
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Alors que le chaos s'est installé à Bordeaux, le club au scapulaire risque de vivre un nouveau coup de chaud. Les Girondins doivent entrer en Coupe de France, mais leur adversaire demande aux dirigeants bordelais de déclarer forfait.
Tandis que l'on ne sait toujours pas dans quelle division régionale évoluera le club de Gérard Lopez cette saison, c'est un match de Coupe de France contre Saintes qui était au menu des Girondins ce week-end avant d'être reporté au dimanche 20 septembre...ou pas. Car pour l'instant on ne sait pas à quelle date précise et surtout où aura lieu cette rencontre du 3e tour de Coupe de France. En effet, comme il y a un gros contentieux entre les deux associations de supporters bordelais, la question de la sécurité est au coeur des discussions. Parce que pour pouvoir accueillir cette rencontre, le club de Saintes devrait mettre en place un dispositif de sécurité énorme, ce que le club amateur ne peut pas se permettre. Et en cas de délocalisation de la rencontre, Saintes devra prendre à sa charge la sécurité, sachant que Bordeaux n'a évidemment plus un seul euro dans ses caisses.

Bordeaux ne peut plus rien payer

Pour le président du club de Saintes, les choses sont limpides, les Girondins de Bordeaux doivent déclarer forfait. « Très clairement, si le problème c'est que Bordeaux vienne, ce n'est pas à Saintes d'être pénalisé. Donc ce vendredi on demandera que Bordeaux déclare forfait, car si on délocalise le match à l'extérieur il y a un service d'ordre de 20 000 euros qu'on nous demande de prendre en charge, et là c'est hors de question (...)  En gros, personne veut se mouiller, personne ne veut prendre le moindre risque, bienvenue en France. Et on est en train de priver les Saintais et les Bordelais d’une grande fête du football », a prévenu, dans des propos tenus dans le quotidien local Haute Saintonge, Mathieu Araez, président de l'ES Saintes.
Ce vendredi, une réunion est programmée à la préfecture, mais du côté de l'adversaire des Girondins de Bordeaux, on pense que la rencontre ne se jouera pas. A savoir si le club au scapulaire décidera de déclarer forfait pour laisser Saintes continuer sa route où si les autorités passeront en force en délocalisant coûte que coûte cette rencontre.
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On va partir de l’indice à date avant début de saison: donc celui sur les 4 derniers exercices avant 2026/2027: on prend donc les points des amsaisons 2022-2023 et 2023-2024 (Division par 6 car 6 clubs engagés et Saisons 2024-2025 et 2025-2026 (Division par 7 car 7 clubs engagés). 3 colonnes: Total points par club sur 4 exercices / Contribution totale (division par 6 ou 7 selon les années) / Pourcentage de l'indice (l’indice étant à: 65 pts avant début de saison) Paris Saint-Germain: 94 / 14,5 / 22,31 % LOSC Lille: 58 / 8,8 / 13,63 % Olympique de Marseille: 51/ 8,0 / 12,42 % Olympique Lyonnais: 46 / 6,5 / 10,11 % AS Monaco: 43 / 6,3 / 9,78 % Stade Rennais: 21 / 3,5 / 5,38 % OGC Nice: 20 / 3,1 / 4,91 % RC Lens: 20 / 3,1 / 4,87 % Stade Brestois: 16 / 2,2 / 3,52 % FC Nantes: 8 /1,3 / 2,05 % => Donc quand tu élimines le PSG pour le remplacer par un Lille, un Lyon ou un OM, bah tu finis par perdre 6 à 8 pts... Et donc tu es derrière le Portugal car on a 5 pts d'avance... Donc la france serait 6eme sans le PSG CQFD Maintenant si tu as des calculs et autre chose que du vent tu les donnes

Allo l’OL, Endrick vers un prêt cet hiver

Surcoté de fou ce joueur.....

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