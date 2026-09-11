Bordeaux doit déclarer forfait, il ne manquait plus que ça

Alors que le chaos s'est installé à Bordeaux, le club au scapulaire risque de vivre un nouveau coup de chaud. Les Girondins doivent entrer en Coupe de France, mais leur adversaire demande aux dirigeants bordelais de déclarer forfait.

Tandis que l'on ne sait toujours pas dans quelle division régionale évoluera le club de Gérard Lopez cette saison, c'est un match de Coupe de France contre Saintes qui était au menu des Girondins ce week-end avant d'être reporté au dimanche 20 septembre...ou pas. Car pour l'instant on ne sait pas à quelle date précise et surtout où aura lieu cette rencontre du 3e tour de Coupe de France. En effet, comme il y a un gros contentieux entre les deux associations de supporters bordelais, la question de la sécurité est au coeur des discussions. Parce que pour pouvoir accueillir cette rencontre, le club de Saintes devrait mettre en place un dispositif de sécurité énorme, ce que le club amateur ne peut pas se permettre. Et en cas de délocalisation de la rencontre, Saintes devra prendre à sa charge la sécurité, sachant que Bordeaux n'a évidemment plus un seul euro dans ses caisses.

Bordeaux ne peut plus rien payer

Très clairement, si le problème c'est que Bordeaux vienne, ce n'est pas à Saintes d'être pénalisé. Donc ce vendredi on demandera que Bordeaux déclare forfait, car si on délocalise le match à l'extérieur il y a un service d'ordre de 20 000 euros qu'on nous demande de prendre en charge, et là c'est hors de question (...) En gros, personne veut se mouiller, personne ne veut prendre le moindre risque, bienvenue en France. Et on est en train de priver les Saintais et les Bordelais d’une grande fête du football », a prévenu, dans des propos tenus dans le quotidien local Pour le président du club de Saintes, les choses sont limpides, les Girondins de Bordeaux doivent déclarer forfait. «(...)», a prévenu, dans des propos tenus dans le quotidien local Haute Saintonge , Mathieu Araez, président de l'ES Saintes.

Ce vendredi, une réunion est programmée à la préfecture, mais du côté de l'adversaire des Girondins de Bordeaux, on pense que la rencontre ne se jouera pas. A savoir si le club au scapulaire décidera de déclarer forfait pour laisser Saintes continuer sa route où si les autorités passeront en force en délocalisant coûte que coûte cette rencontre.