Furlan à Caen, sa femme confie la terrible vérité

Jean-Marc Furlan a été un éphémère entraîneur du Stade Malherbe de Caen en 2023, et depuis le technicien français n'a pas retrouvé de club. Sa femme le confie dans un livre, en arrivant en Normandie, JMF souffrait déjà d'une maladie neurodégénérative, ce qui explique son attitude.

Jean-Marc Furlan aura fait un bref passage sur le banc de Caen, puisqu'arrivé en juillet 2023 il avait été démis de ses fonctions en novembre suite à un clash avec un de ses adjoints. A l'époque, l'entraîneur français semblait en forme, même si parfois son comportement surprenait. Personne n'a oublié ce jour où il avait fait participer un chien présent au bord du terrain d'entraînement à un toro. Sur le coup, tout le monde avait souri, mais la réalité est beaucoup plus triste. Dans un ouvrage titré « Jean-Marc Furlan, le don d’une vie », qui sortira ce jeudi, l'épouse de l'entraîneur de 68 ans, révèle que son mari souffre d'une maladie neurodégénérative conséquence des commotions cérébrales durant sa carrière de footballeur.

JM Furlan n'est plus en état d'entraîner

Revenant sur cette période, durant laquelle la maladie semble avoir pris de l'ampleur, Cécile Traverse Furlan avoue que ce passage à Caen a été un terrible moment. « C’était très violent. Cela fait partie des moments difficiles parce que voir la personne que vous aimez se faire bousculer devient intolérable au fil du temps. Je n’avais pas envie que l’on fasse de lui un objet de foire. À Caen, il faisait des pirouettes plus ou moins consciemment pour masquer les choses. Cela fonctionne pendant un temps, mais la ficelle devient vite trop grosse », explique, dans Ouest-France, l'épouse de Jean-Marc Furlan, qui depuis s'est évidemment mis à l'écart du football. « Près de trois ans plus tard, différents clubs et sélections l’ont contacté. Il a fallu les repousser, gentiment, sans expliciter les raisons du refus », avoue la compagne de l'ancien joueur et désormais entraîneur.