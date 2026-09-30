Furlan à Caen, sa femme confie la terrible vérité

Dede : J'ai remarqué que Sergio n'a pas mis "Mdr", et ce dans aucun de ses commentaires sur cet article. Bizarre, ce n'est pas dans son habitude. Mais toi tu as mis mis "mdr".😂
C est fou si ce club arrive pas a etre dans les 6 premiers ou gagner pas la coupe de france ...apres il y a aussi st Étienne Nantes bordeaux ....triste .
Zidane l'a remarque oui mais Zidane ne lui laissera pas un blanc seing éternellement, Cherki tout comme Dembele ont une grosse pression a venir en équipe de France? Il va falloir qu ils rendent à Zidane la confiance qu il leur a donné en les titularisant
le mec toujours dans mon monde parellèle ! Tu vois meme les mecs qui essayent d'échanger avec toi ils finissent systématiquement par t'insulter !! T'es la merde ultime, le mec que tout le monde méprise mdr
il ne dit à aucun moment cela ! Il sait meme pas lire le troll mongolien mdr
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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