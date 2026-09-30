EdF : Zidane voyait grand, Cherki a tout perdu

EdF : Zidane voyait grand, Cherki a tout perdu

Equipe de France30 sept. , 14:00
parEric Bethsy
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Malgré la confiance accordée par Zinédine Zidane sur ce début de rassemblement, Rayan Cherki n’en a pas profité pour marquer des points. Au contraire, le milieu offensif des Bleus pourrait perdre du terrain par rapport à certains concurrents.
Arrivé à la moitié de son premier rassemblement, Zinédine Zidane peut déjà tirer quelques enseignements. Certains de ses choix forts se sont avérés payants à l’image de Lucas Da Cunha, excellent dans son rôle de sentinelle contre la Belgique (1-0) lundi. En revanche, même si le sélectionneur de l’équipe de France prend soin de défendre tous ses hommes, d’autres paris lui ont sûrement moins plu.

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Au même titre que l’attaquant Estéban Lepaul ou que le latéral gauche Andy Diouf, Rayan Cherki n’a pas non plus impressionné. Le milieu offensif de Manchester City, aligné en tant que relayeur dans le 4-3-3 de Zinédine Zidane, n’a pas amené la créativité attendue. Pour le chroniqueur de Canal+ Tony Chapron, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais pourrait perdre gros. « Le grand perdant, je dirais que c'est Cherki parce que je le trouve vraiment moyen », a commenté l’ancien arbitre de Ligue 1.
« Zinédine Zidane l'adore ? Oui, eh bien c'est dommage parce qu'a priori c'est l'un des seuls, a-t-il lâché. Il ne brille pas du tout. Si l'on attend que ce soit le nouveau Zidane, excusez-moi mais on risque d'être déçus, parce qu'il garde le ballon de façon inutile et contre-productive. Le symbole c'était un peu : "je lui donne le numéro 10, j'attends qu'il construise le jeu, c'est le nouveau numéro 10 de l'équipe". Et on se souvient de sa Coupe du monde, elle n'a pas été brillante et je crois malheureusement qu'il est dans la continuité. » Face à l’Italie et la Belgique, Rayan Cherki aura peut-être l’occasion d’inverser la tendance au Stade de France.

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