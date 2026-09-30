Courtois est trop vieux, le Real choisit Donnarumma

LdN : La France séduit et s'offre la Belgique

Je n'écoute pas ce que disent les commentateurs et les pseudos spécialistes. Je n'ai pas vu un super match !... l'attaque Française et Belge était vraiment brouillonne. Les déchets techniques ont été d'un nombre très important durant la rencontre. Et ce... sans compter le manque d'automatismes entre les joueurs Français. Ce qui est normal au vu du nombre des nouvelles recrues.