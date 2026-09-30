Donnarumma

Courtois est trop vieux, le Real choisit Donnarumma

Liga30 sept. , 15:00
parEric Bethsy
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Toujours performant dans la cage du Real Madrid, Thibaut Courtois suscite tout de même quelques inquiétudes dans la capitale espagnole. La Maison Blanche prépare déjà la succession du Belge et pense à profiter des malheurs de Manchester City pour s’offrir Gianluigi Donnarumma.
La menace se rapproche encore un peu plus pour Manchester City. Dans un communiqué publié mardi, la Premier League a fait savoir qu’une commission indépendante avait bien reconnu le club mancunien coupable. Les Citizens ont commis un total de 114 infractions financières aux règles de régulation du championnat. Comme depuis le début de cette affaire, le cador anglais continue de clamer son innocence. Il n’empêche que la perspective de lourdes sanctions n’est pas à exclure. C’est pourquoi la concurrence se tient à l’affût.
Pendant que certaines équipes anglaises se demandent quelles seront les conséquences sur leur palmarès, d’autres écuries s’imaginent piocher dans l’effectif mancunien. Il est vrai qu’en fonction des éventuelles mesures prises, des Citizens pourraient être tentés de filer. Ainsi, le Real Madrid se verrait bien recruter Gianluigi Donnarumma (27 ans). Le média TEAMtalk fait de la Maison Blanche la destination la plus probable en cas de départ de l’Italien. L’ancien gardien du Paris Saint-Germain, écarté au profit de Lucas Chevalier à l’été 2025, et vendu pour 30 millions d’euros hors bonus, est considéré comme le potentiel successeur de Thibaut Courtois (34 ans).
Il faut croire que les Merengue préparent déjà la succession de leur portier malgré ses performances toujours satisfaisantes. Cette saison encore, aux côtés du buteur Kylian Mbappé, l’international belge reste l’un des atouts majeurs du Real Madrid. Il n’est pas rare de voir les hommes de José Mourinho sauvés par leur dernier rempart. Rappelons tout de même que son contrat expire l’été prochain. Ce sera peut-être l’occasion d’effectuer une belle affaire si les choses devaient mal tourner pour Manchester City.
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