Courtois est trop vieux, le Real choisit Donnarumma

ok merci Saammm pour cette analyse très intéressante. J'ai eu Zizou en ligne ce matin, il m'a dit que ton virement était parti. T'sais c'est pour les 3h d'apprentissage tactique que tu lui avais dispensé juste avant qu'il prenne les rênes du Real. Il te remercie chaudement.
Il y a juste une chose qui me choque ! C'est que les médias Français ne parlent pas beaucoup de l'Affaire Hakimi. Même les féministes ferment leur gueule. Je me demande ce que tes potes et toi diront si Hachraf Hakimi est condamné.
Mais McCourt n'a pas le choix. Cette cure d'austérité est imposée par l'UEFA et la DNCG. L'OL a droit au même traitement depuis deux ans. Les actionnaires n'ont plus le droit de couvrir les déficits. Ils doivent équilibrer le budget, réduire la masse salariale. C'est un journaliste. Il devrait le savoir, quand même. Les erreurs ont été commises les années précédentes, pas cette année.
Toi il y a 100 pourcent de chance que tu sois idiot!! Tu crois qu on te voit pas etre a charge en permanence sur Hakimi juste parce qu il joue chez les parigots hein??? Tas ouvert ta bouche pour Boateng hein?? Bein non.... ABRUTI VA
Je n'écoute pas ce que disent les commentateurs et les pseudos spécialistes. Je n'ai pas vu un super match !... l'attaque Française et Belge était vraiment brouillonne. Les déchets techniques ont été d'un nombre très important durant la rencontre. Et ce... sans compter le manque d'automatismes entre les joueurs Français. Ce qui est normal au vu du nombre des nouvelles recrues.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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The Premier League has confirmed that Manchester City have been found guilty of all charges related to breaches of Premier League financial rules between 2009-10 and 2017-18. An independent Commission found that during that time period, the club arranged "sham contracts" with a