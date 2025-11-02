ICONSPORT_269776_0443

Le PSG valide une arrivée à 0 euro pour remplacer Marquinhos

PSG02 nov. , 23:00
parHadrien Rivayrand
Le PSG pourrait décider de se séparer de Marquinhos l'été prochain. Le club de la capitale anticipe en tout cas un départ du Brésilien et pourrait le remplacer par un international français. 
Le Paris Saint-Germain veut bien cibler les nouveaux joueurs qui viendront renforcer son effectif. Luis Enrique a des vues sur des défenseurs bien précis. L'idée est de compter sur des joueurs polyvalents, jeunes, expérimentés et à l'état d'esprit irréprochable. Le PSG ne veut pas non plus trop dépenser sur le marché des transferts. Si Ibrahima Konaté est un élément qui plait beaucoup aux dirigeant parisiens, il y a un autre international français qui pourrait finir par débarquer dans la capitale française, à savoir Dayot Upamecano. 

Upamecano au PSG, ce n'est pas bidon 

Selon les informations de Fabrice Hawkins, le Paris Saint-Germain fait en effet bien partie des clubs intéressés par l'arrivée du Français du Bayern Munich l'été prochain, comme il l'a indiqué lors d'un entretien avec Aliotop. Pour le moment, l'ancien de Leipzig n'arrive pas à se mettre d'accord avec son club pour prolonger son contrat, qui expire en juin prochain. Logiquement, pas mal d'écuries sont intéressées, donc certaines en Angleterre. Mais le Bayern Munich n'a pas dit son dernier mot. Upamecano souhaitera en tout cas voir son avenir tranché avant la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France. Une arrivée au PSG serait un sacré coup réalisé par les champions d'Europe, qui ont le désir de franciser leur effectif depuis la signature au club de Luis Enrique. 

A Paris, le défenseur central de l'équipe de France pourrait retrouver des coéquipiers comme Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Lucas Chevalier. Et ces derniers pourraient jouer de leur influence pour le faire venir rapidement Porte d'Auteuil. Avant cela, son club, le Bayern Munich, se prépare justement à affronter le Paris Saint-Germain. Ce sera mardi soir au Parc des Princes en Ligue des champions. 
Derniers commentaires

L1 : Plombé par Hateboer, l’OL s'en sort bien à Brest

La procession ne veut rien dire

L1 : Plombé par Hateboer, l’OL s'en sort bien à Brest

Lyon a +4 la différence de buts, c'est très faible

L1 : Plombé par Hateboer, l’OL s'en sort bien à Brest

il parlaient d'attaque , donc je te confirme qu'on restait sur 7 buts en 3 matchs. C'est vrai on rest sur 5 pts en 5 matchs, on avait meme fait pire puisqu'on avait fait 0 pt en 2 matchs. t'es content, ça te va ?

L1 : Plombé par Hateboer, l’OL s'en sort bien à Brest

ça devrait aller , encore 12 ou 15 points et le maintient est assuré. On va donc pouvoir jouer l'Europa league

L1 : Plombé par Hateboer, l’OL s'en sort bien à Brest

Du coup sur ce coup là ça n'à pas glissé???

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

