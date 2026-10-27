Estevao au PSG, c’est doublement confirmé !

Estevao au PSG, c’est doublement confirmé !

PSG
parGuillaume Conte
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Le PSG va avoir besoin d'un nouveau joueur offensivement avec les pépins physiques qui s'accumulent. Le prêt d'Estevao Willian commence à sérieusement prendre forme.
Mika Godts et Senny Mayulu ont pris le relai des stars habituelles du PSG pour emmener le club en haut du classement de la Ligue 1 ce lundi face à l’OL. Mais Luis Enrique n’est pas dupe, une saison est longue et les différents pépins physiques qui touchent notamment Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé réduisent grandement ses choix. Paris a de grandes ambitions, et ne peut se permettre d’être trop juste en effectif. C’est pourquoi le mercato hivernal sera regardé attentivement.

Chelsea pose trois conditions au PSG

Dans ce cadre, un joueur se distingue très nettement. Il s’agit d’Estevao Willian, joueur acheté par Chelsea en provenance de Palmeiras en juillet 2025, et qui ne parvient pas à se faire sa place chez les Blues, avec zéto titularisation en Premier League. Ce mardi, deux confirmations tombent sur le grand intérêt du PSG pour l’espoir brésilien.
Calcio Mercato dévoile tout d’abord que Luis Enrique est bien un fan de l’attaquant, et qu’il partage cette « passion » avec Luis Campos. Si les deux « Luis » sont d’accord sur un profil, c’est déjà très bon signe pour sa future arrivée. L’entraineur espagnol est persuadé de pouvoir bien utiliser et faire progresser le joueur de 19 ans, même si ce serait pour un laps de temps assez court.
En effet, comme l’explique Team Talk, des discussions ont déjà débuté entre Chelsea et le PSG sur les conditions d’un prêt. Le club londonien a des demandes précises, portant sur le contrat, le salaire et l’utilisation d’Estevao. Selon le média anglais, les Blues n’envisagent qu’un prêt sec du Brésilien, qui a encore un brillant avenir à Stamford Bridge selon les dirigeants anglais. Le PSG doit prendre la totalité de son salaire, et Chelsea rêverait d’ajouter une clause obligeant Paris à payer un supplément si l’international brésilien ne joue pas un certain nombre de minutes, pour garantir une utilisation optimale et sa progression. Des conditions à négocier, mais qui démontrent selon la presse britannique que Chelsea est déjà d’accord sur le principe avec un prêt d’Estevao au PSG pour cet hiver.

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