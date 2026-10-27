Estevao au PSG, c’est doublement confirmé !

Le PSG va avoir besoin d'un nouveau joueur offensivement avec les pépins physiques qui s'accumulent. Le prêt d'Estevao Willian commence à sérieusement prendre forme.

Mika Godts et Senny Mayulu ont pris le relai des stars habituelles du PSG pour emmener le club en haut du classement de la Ligue 1 ce lundi face à l’OL. Mais Luis Enrique n’est pas dupe, une saison est longue et les différents pépins physiques qui touchent notamment Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé réduisent grandement ses choix. Paris a de grandes ambitions, et ne peut se permettre d’être trop juste en effectif. C’est pourquoi le mercato hivernal sera regardé attentivement.

Chelsea pose trois conditions au PSG

Dans ce cadre, un joueur se distingue très nettement. Il s’agit d’Estevao Willian, joueur acheté par Chelsea en provenance de Palmeiras en juillet 2025, et qui ne parvient pas à se faire sa place chez les Blues, avec zéto titularisation en Premier League . Ce mardi, deux confirmations tombent sur le grand intérêt du PSG pour l’espoir brésilien.

Calcio Mercato dévoile tout d’abord que Luis Enrique est bien un fan de l’attaquant, et qu’il partage cette « passion » avec Luis Campos. Si les deux « Luis » sont d’accord sur un profil, c’est déjà très bon signe pour sa future arrivée. L’entraineur espagnol est persuadé de pouvoir bien utiliser et faire progresser le joueur de 19 ans, même si ce serait pour un laps de temps assez court.