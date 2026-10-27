OM : Les déclarations d'Abdelli font exploser le vestiaire

Himad Abdelli a été dans le sens de son entraîneur Bruno Genesio après la défaite contre Le Havre en pointant la mauvaise entrée en jeu de plusieurs de ses coéquipiers. De quoi agacer plusieurs joueurs dans le vestiaire.

Cela était difficile à prévoir il y a encore quelques mois, mais Himad Abdelli fait à présent partie des cadres de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Buteur lors de ses trois derniers matchs de Ligue 1 , l’international algérien est monté en régime après une adaptation difficile à l’OM l’an passé. Utilisé comme meneur de jeu par Bruno Genesio depuis deux matchs, l’ex-capitaine du SCO Angers semble pleinement s’épanouir dans ce rôle. Très bon contre Le Havre, Abdelli s’est aussi fait remarquer après le coup de sifflet final

Au micro de Ligue1+, l’Algérien a été dans le sens de Bruno Genesio en critiquant l’attitude de plusieurs de ses coéquipiers, qui n’ont pas vraiment aidé l’équipe au moment de leur entrée en jeu face aux Normands. Les jeunes Abdallah et Kamissoko sont ciblés tout comme les plus anciens Maupay et Gomes. Mais les propos du numéro 8 de l’Olympique de Marseille ont fait grincer des dents au sein du vestiaire olympien comme le révèle l’insider Bello Foot 13 sur X.

Abdelli hausse le ton, ça passe mal à l'OM

« La déclaration d’Abdelli après la rencontre face à l’ogre havrais a été mal perçue par certains joueurs dans le vestiaire. Certains se souviennent de la saison dernière, lorsque ses coéquipiers lui venaient en aide » estime l’insider, souvent bien informé sur les coulisses du club phocéen. Reste maintenant à voir si les coéquipiers d’Himad Abdelli lui en tiendront rigueur dans les prochaines semaines. L’international algérien de 26 ans bénéficie en tout cas de la confiance de Bruno Genesio après son très bon début de saison en Ligue 1 (3 buts). Les supporters olympiens saluent aux aussi la progression de celui qui compte 11 sélections avec les Fennecs, alors que le début de son aventure à l’OM avait été très délicate sous les ordres d’Habib Beye en deuxième partie de saison 2025-2026.