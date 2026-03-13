TV : Le Havre - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Clairement dans le dur en championnat depuis un mois, l’Olympique Lyonnais va avoir à coeur de relancer la machine à points face au Havre ce dimanche.

Quelle heure pour Le Havre - OL ?

dimanche 15 mars à 17h15 au Stade Océane. L’arbitre sera Jérémy Stinat. Bien parti pour s’installer sur le podium de la Ligue 1 après une impressionnante série de victoires entre décembre et mi-février, Lyon a perdu toute son avance sur l’OM en l’espace de quelques semaines. Autant dire que l’ OL va devoir retrouver le chemin de la victoire dès ce week-end face au Havre pour continuer à rêver d’une qualification en Ligue des Champions. Ce match entre le HAC et l’OL se jouera ceau Stade Océane. L’arbitre sera Jérémy Stinat.

Sur quelle chaîne suivre Le Havre - OL ?

Ligue 1+ 4. Placé dans le multiplex de la 26e journée de L1, ce match entre Le Havre et Lyon sera diffusé sur l’antenne de

Les compos probables de Le Havre - OL :

Après s’être éloigné de la zone rouge début février, Le Havre reste sur trois défaites de suite contre Nantes (0-2), le PSG (0-1) et Brest (0-2). Autant dire que l’heure n’est pas à la fête chez les Normands. Malgré tout, le HAC a quand même encore 7 points d’avance sur le barragiste, Auxerre, depuis son fauteuil de 14e. Le Havre jouera donc sans complexe face aux Gones avec l’espoir de retrouver le chemin du succès. Pour ce match, Didier Digard fera sans Doucouré, Pembele, Touré, Nego ou Ebonog.

La compo probable du Havre : Diaw - Sangate, Seko, Lloris, Zouaoui - Kechta, Gourna-Douath, Ndiaye - Soumaré, Quetant, Boufal.

Éliminé de la Coupe de France, l’OL a aussi perdu sa place sur le podium de la L1 la semaine dernière à cause de la victoire de l’OM contre Toulouse, mais aussi à cause de son nul contre le Paris FC. Incapable de gagner en championnat depuis le 15 février dernier, le club rhodanien doit se réveiller en Normandie entre ses deux matchs d’Europa League contre le Celta Vigo pour rester à l’affût dans la course au podium. Pour ce match, Paulo Fonseca fera sans Himbert, Moreira, Fofana, Kluivert, Mata, Sulc ou Nuamah.

La compo probable de l’OL : Greif - Kango, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Nartey, Morton, Tolisso - Endrick, Yaremchuk, Abner.