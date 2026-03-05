Le PSG va encore faire pleurer le Real Madrid

ICONSPORT_350033_0324

Taulier du PSG, Willian Pacho fait saliver le Real Madrid, qui ne cesse de vouloir des joueurs de l'effectif de Luis Enrique. La réponse sera identique à celle donnée pour Joao Neves et Vitinha.
Le Real Madrid envisage-t-il d’essayer de s’offrir tout l’effectif du Paris SG ? Jaloux de la réussite du club parisien la saison dernière, et empêtré dans des problèmes offensifs, le club merengue rêve de faire venir Vitinha ou Joao Neves pour dynamiser un milieu de terrain qui ne s’est jamais remis des départs de Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro. En attaque, la Casa Blanca regrette d’avoir laissé partir Endrick alors que Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Rodrygo sont à l’infirmerie. Et en défense, les derniers investissements pour faire venir des joueurs de premier plan comme David Alaba, Trent Alexander-Arnold ou même Dean Huijsen, ne sont pas des réussites.

Le prix de Pacho va grimper dans quelques semaines

Il y a ainsi un joueur très impressionnant du PSG qui fait saliver Florentino Pérez. Il s’agit selon la presse équatorienne de Willian Pacho. Le Real Madrid aurait aimé avoir l’idée de le faire venir de Francfort pour 40 millions d’euros en 2024 mais cela n’a pas été le cas et Paris a rapidement bouclé ce transfert. Selon El Futbolero, la Casa Blanca estime que Pacho serait le défenseur parfait pour venir apporter de la sécurité, de la sécurité dans la relance, et de l’intensité physique à une équipe qui a cruellement besoin de ces qualités.
Mais comme pour Vitinha et Joao Neves, Florentino Pérez a bien compris que la mission serait quasiment impossible. Surtout que, s’il n’y a toujours pas eu d’annonce officielle, le PSG a prolongé le contrat de l’Equatorien cet hiver, et devrait le faire savoir sous peu. Résultat, sa valeur marchande qui est actuellement de 70 millions d’euros, devrait approcher des 100 millions d’euros. Et ces derniers temps, les Merengue n’ont plus mis ce genre d’argent sur la table.
Le Real Madrid s’avoue presque déjà vaincu dans ce dossier, surtout que Pacho ne cesse de confier qu’il se sent bien au Paris SG, et que Luis Enrique lui fait une confiance absolue et des louanges très régulièrement. Encore un échec en vue pour le géant espagnol, qui ne cesse de regarder du côté de l’effectif parisien, sans parvenir à y trouver son bonheur.

