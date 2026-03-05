Monaco ne rigole plus avec le PSG

Sortie par le Paris Saint-Germain (2-3, 2-2) en barrages de la Ligue des Champions, l’AS Monaco a commis des erreurs fatales durant la double confrontation. Mais pour les retrouvailles en Ligue 1 vendredi au Parc des Princes, le Monégasque Wout Faes promet du changement.

On peut dire que l’AS Monaco s’est sabordée. A l’aller comme au retour, les hommes de Sébastien Pocognoli ont été réduits à 10 en début de deuxième période. Et ce ne sont pas les seules erreurs grossières commises par les Monégasques. Wout Faes en sait quelque chose, lui qui avait concédé un penalty (finalement raté par Vitinha) après une perte de balle lors de la première manche.

« Le penalty concédé, c’était une erreur évitable de ma part, a reconnu le défenseur central en conférence de presse ce mercredi. En tant que joueur, on apprend et on essaie de ne plus les reproduire. » Mieux vaut éviter de récidiver si l’AS Monaco veut prendre sa revanche vendredi au Parc des Princes, cette fois en Ligue 1. « C’est logique que nous soyons revanchards, a assumé l’international belge. On a fait deux bons matchs en Ligue des Champions, mais les résultats n’ont pas été en notre faveur. Cette fois, il faudra être à 100 % dans tout les aspects. »

« C’est une grande équipe mais nous les avons mis en difficulté, donc maintenant on veut aller chercher la victoire comme à l’aller en championnat (1-0) et nous savons que le moindre détail peut faire basculer la rencontre, a souligné l’ancien joueur du Stade de Reims. C’est un grand match donc à nous de mettre de l’intensité, d’aller les chercher comme lors des deux dernières confrontations, et surtout d’être efficaces dans les deux surfaces. » En confiance, Monaco reste sur trois victoires consécutives en championnat. Un bon résultat dans la capitale permettrait de confirmer le retour dans la course aux places européennes.