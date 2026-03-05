Monaco ne rigole plus avec le PSG

Perso je suis pas hyper confiant. On passait limite limite sur certains matchs et là on voit qu'on est dans le dur physiquement et en terme d'effectifs. Je souhaite une victoire of course mais je pense que le RCL va gagner.
assume que tu as demonter un gamin de 18 ans et que cresswell tu dis R ca prouve ta haine des lyonnais cqfd aller bisous
mec tu sais tres bien que le bouton d'ambaince c'est pour les visite de stade j'ai jamais vu un bouton qui faisait taper les mains des supporters! alors si hier il y avait du monde mais l'ambiance par intermitence ce soir c'est 51000 supporters pour un stade de 59000 places les maths c'est pas ton truc ?
Le plus important c est que ton club de cotorep est inimitable dans sa faculté a s humilier tout seul. les classics, les saisons foireuses, les mélodrames, les records de défaites successives etc... Malgré votre titre usurpé, vous etes les clowns de l'Europe et les retours de bâtons c est bien une spécialité des grandes bouches du sud. "L Europe va trembler, revoilà les marseillais" mdr vous etes juste une bande de teubs qui ressemblez vaguement a des etre humains.
oui y avait personne. pas de bruit pas d ambiance. a Lyon ça sera mieux ce soir avec 2/3 du stade. et sans bouton "ambiance".
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
⏳ J-2 avant #PSGASM 🎙️ Retrouvez les déclarations de 𝐖𝐨𝐮𝐭 𝐅𝐚𝐞𝐬 et 𝐒𝐞́𝐛𝐚𝐬𝐭𝐢𝐞𝐧 𝐏𝐨𝐜𝐨𝐠𝐧𝐨𝐥𝐢 en conférence de presse ⤵️