ICONSPORT_360753_0225

OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés

OL05 mars , 8:20
parMehdi Lunay
28
L'Olympique Lyonnais a encore du mal à digérer sa défaite à Marseille dimanche. Plusieurs décisions arbitrales ont fait polémique. Parmi elles, le hors-jeu microscopique sifflé contre Corentin Tolisso.
Lundi matin, le réveil a été très difficile pour les supporters lyonnais. Leur OL a été battu par le rival marseillais 3-2. Une défaite qui rapproche l'OM du podium sur lequel sont les Gones. Surtout, le scénario de la rencontre a été cruel pour les hommes de Paulo Fonseca. Devant au score à 10 minutes de la fin, Lyon a été renversé par les Phocéens avec deux buts tardifs d'Aubameyang. La dernière réalisation du Gabonais a fait parler avec une possible obstruction d'Emerson sur Morton au départ de l'action.

Le hors-jeu de Tolisso, une insulte au foot

L'autre moment polémique concerne le hors-jeu sifflé contre Tolisso en début de deuxième période. L'OL aurait pu mener 2-0 juste avant la première égalisation marseillaise. Les rares ralentis proposés par la réalisation n'aident pas à la compréhension globale. La position illicite du capitaine rhodanien est une affaire de millimètres et paraît presque grotesque. C'est l'avis de Nicolas Puydebois. Dans l'émission Tant qu'il y aura des Gones sur Youtube, l'ancien gardien lyonnais a estimé que le refus du but était risible.
« Ils nous prennent pour des cons ! Si c’est le poil qu’il a sur le genou qui fait qu’il est hors-jeu, c’est vraiment que le foot a un vrai problème. Aujourd’hui c’est contre nous, ça a pu arriver qu’on refuse ce genre de but contre l’OL j’en doute pas. Sauf que, dans ce genre de match là où le football doit primer… L’action est magnifique. Un bel appel de balle de Corentin Tolisso qui prend la profondeur, Endrick qui met un super ballon, la finition très juste entre les jambes du gardien. Place au football, respectons le football. C’est là que la philosophie de Michel Platini prend tout son sens et ce genre de but devrait être accepté », a t-il pesté. Au-delà des arbitres français, la règle du hors-jeu va devoir sans doute évoluer en Ligue 1 ou ailleurs.
28
Articles Recommandés
Greenwood ICONSPORT_361004_0152
OM

OM : Greenwood écarté, la folle image à Marseille

ICONSPORT_266826_0753
OL

L'OL prévient, Lens est au-dessus du PSG

ICONSPORT_282639_0044
OM

Leon Goretzka à l'OM, ça se confirme

ICONSPORT_286581_0068
Liga

Après Mbappé, Bellingham humilie le Real Madrid

Fil Info

05 mars , 10:00
OM : Greenwood écarté, la folle image à Marseille
05 mars , 9:40
L'OL prévient, Lens est au-dessus du PSG
05 mars , 9:20
Leon Goretzka à l'OM, ça se confirme
05 mars , 9:00
Après Mbappé, Bellingham humilie le Real Madrid
05 mars , 8:40
Le PSG va encore faire pleurer le Real Madrid
05 mars , 8:00
OM : Habib Beye, c'est déjà fini, la terrible annonce
05 mars , 7:30
Monaco ne rigole plus avec le PSG
04 mars , 23:24
OM : Les joueurs attaqués par des jets de fumigènes

Derniers commentaires

L'OL prévient, Lens est au-dessus du PSG

Perso je suis pas hyper confiant. On passait limite limite sur certains matchs et là on voit qu'on est dans le dur physiquement et en terme d'effectifs. Je souhaite une victoire of course mais je pense que le RCL va gagner.

OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés

assume que tu as demonter un gamin de 18 ans et que cresswell tu dis R ca prouve ta haine des lyonnais cqfd aller bisous

OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés

mec tu sais tres bien que le bouton d'ambaince c'est pour les visite de stade j'ai jamais vu un bouton qui faisait taper les mains des supporters! alors si hier il y avait du monde mais l'ambiance par intermitence ce soir c'est 51000 supporters pour un stade de 59000 places les maths c'est pas ton truc ?

Après OM-OL, Rémi Himbert éteint encore le Vélodrome

Le plus important c est que ton club de cotorep est inimitable dans sa faculté a s humilier tout seul. les classics, les saisons foireuses, les mélodrames, les records de défaites successives etc... Malgré votre titre usurpé, vous etes les clowns de l'Europe et les retours de bâtons c est bien une spécialité des grandes bouches du sud. "L Europe va trembler, revoilà les marseillais" mdr vous etes juste une bande de teubs qui ressemblez vaguement a des etre humains.

OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés

oui y avait personne. pas de bruit pas d ambiance. a Lyon ça sera mieux ce soir avec 2/3 du stade. et sans bouton "ambiance".

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading