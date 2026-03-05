OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés

L'Olympique Lyonnais a encore du mal à digérer sa défaite à Marseille dimanche. Plusieurs décisions arbitrales ont fait polémique. Parmi elles, le hors-jeu microscopique sifflé contre Corentin Tolisso.

Lundi matin, le réveil a été très difficile pour les supporters lyonnais. Leur OL a été battu par le rival marseillais 3-2. Une défaite qui rapproche l' OM du podium sur lequel sont les Gones. Surtout, le scénario de la rencontre a été cruel pour les hommes de Paulo Fonseca. Devant au score à 10 minutes de la fin, Lyon a été renversé par les Phocéens avec deux buts tardifs d'Aubameyang. La dernière réalisation du Gabonais a fait parler avec une possible obstruction d'Emerson sur Morton au départ de l'action.

Le hors-jeu de Tolisso, une insulte au foot

L'autre moment polémique concerne le hors-jeu sifflé contre Tolisso en début de deuxième période. L'OL aurait pu mener 2-0 juste avant la première égalisation marseillaise. Les rares ralentis proposés par la réalisation n'aident pas à la compréhension globale. La position illicite du capitaine rhodanien est une affaire de millimètres et paraît presque grotesque. C'est l'avis de Nicolas Puydebois. Dans l'émission Tant qu'il y aura des Gones sur Youtube, l'ancien gardien lyonnais a estimé que le refus du but était risible.