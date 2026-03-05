ICONSPORT_266826_0753

L'OL prévient, Lens est au-dessus du PSG

Après deux défaites de rang, l'OL joue un match couperet face à Lens en Coupe de France ce jeudi soir. Les Sang et Or inspirent une grande crainte aux Lyonnais.
Deux défaites de suite face à Strasbourg et l’OM, l’OL sera attendu au tournant ce jeudi contre le RC Lens. Dans un quart de finale de Coupe de France aux allures de finale sachant que le PSG et l’OM sont éliminés, le club rhodanien ne veut pas installer de spirale négative. Mais la partie sera loin d’être évidente face à une équipe nordiste qui est la seule à quasiment suivre le rythme du PSG cette saison. Certes, Paris est moins impressionnant et dominateur en Ligue 1, mais les « Sang et Or » se montrent à leur avantage avec leur solidité et leur jeu collectif parfaitement au point avec Pierre Sage.
D’ailleurs, vu de l’Olympique Lyonnais, Lens est tout simplement la meilleure équipe de France depuis le début de la saison. « J’aime beaucoup cette équipe, qui est pour moi, la meilleure de notre championnat dans ce qu’elle a montré jusqu’à maintenant. Elle met beaucoup d’intensité, a de l’expérience et joue bien. Pierre Sage a fait un très bon travail. Ce sera un match difficile pour nous, mais je m’attends à ce qu’il le soit pour eux aussi. Les deux équipes sont plus fortes aujourd’hui qu’en début de saison », a assuré Paulo Fonseca, qui met en avant le RC Lens aussi parce que le PSG a été moins régulier cette saison en Ligue 1.
Des flatteries pour enlever aussi de la pression sur les épaules de l’Olympique Lyonnais, dont les joueurs ont envie d’aller chercher un titre avec cette Coupe de France cette saison. Même si la crainte est de voir l’OL, avec un effectif déjà limité à la base mais amoindri par de nombreuses blessures, tirer la langue avec la course à la Ligue des Champions, l’Europa League et la Coupe de France à jouer en même temps.

Loading