OM : Greenwood écarté, la folle image à Marseille

Buteur en début de match, Mason Greenwood n’a pas pu éviter l’élimination de l’OM en quart de finale de la Coupe de France face à Toulouse. L’attaquant anglais a par ailleurs eu une attitude étrange pendant la séance des tirs au but.

L’Olympique de Marseille rêvait de remporter son premier trophée depuis 14 ans, ce ne sera finalement pas pour cette année. Les hommes d’Habib Beye se sont inclinés ce mercredi soir en quart de finale de la Coupe de France. Devant à deux reprises, les Phocéens ont à chaque fois été rattrapés par les Toulousains, avant de s’incliner lors de la séance des tirs au but. Buteur dans le match sur penalty, Mason Greenwood a également assuré lors des tirs au but en marquant de nouveau, au contraire de Leonardo Balerdi et d’Ethan Nwaneri.

Le défenseur argentin et le milieu offensif anglais ont été mis en échec et ont causé l’élimination de l’Olympique de Marseille. Depuis les tribunes du Vélodrome, une image a par ailleurs surpris les spectateurs. Alors que tous les Marseillais étaient, comme de tradition, alignés pendant la séance de tirs au but, Mason Greenwood a observé tout cela de très loin. L’attaquant formé à Manchester United était à l’opposée des bancs de touche et à quasiment 50 mètres de ses coéquipiers pour assister à l’élimination de l’Olympique de Marseille. Une attitude très étrange de la part du numéro 10 phocéen, qui soulève de multiples questions et débats sur son sa place au sein du groupe mais également sur son avenir.

Greenwood, un avenir qui interroge

On le sait, Mason Greenwood était très proche de Roberto De Zerbi, qui a quitté le club après la défaite humiliante au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Dans le cas où l’OM ne parviendrait pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, le départ de l’Anglais serait alors inévitable pour les finances du club olympien. Il sera en revanche intéressant de connaître la position de l’Olympique de Marseille et du joueur en cas de seconde qualification de suite pour la Ligue des Champions. Car avec ce genre d’image très étonnante, on peut se demander si Mason Greenwood a encore envie de rester en Provence après la saison très décevante que vit l’OM.