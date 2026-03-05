Après Mbappé, Bellingham humilie le Real Madrid

Le Real Madrid connait une incroyable série de blessures pour ses meilleurs joueurs. La confiance dans le staff médical du club espagnol est très très limitée.

C’est un Real Madrid très affaibli qui se présentera la semaine prochaine face à Manchester City au Santiago Bernabeu. Rodrygo vient de se blesser gravement au genou et a déjà dit adieu à sa saison, et aussi à la Coupe du monde qui aura lieu dans moins de 100 jours. Kylian Mbappé souffre lui aussi du genou et peine à guérir, à tel point que son absence doit encore perdurer une ou deux au semaines au minimum.

Peu satisfait par l’absence de clarté dans le diagnostic des médecins du Real Madrid, l’attaquant français s’est rendu à Paris en ce début de semaine pour avoir un second avis, afin d’être certain qu’une opération n’était pas nécessaire. Le fait que l’ancien joueur du PSG traine cette blessure depuis deux mois l’inquiète légitimement, et le Real Madrid n’a visiblement pas été suffisamment compétent pour régler ce problème.

Pour Jude Bellingham, le problème est assez similaire. L’Anglais s’est blessé à la cuisse lors du match face au Rayo Vallecano il y a plus d’un mois, et peine à retrouver les terrains. Sauf miracle, il ne sera pas présent au match aller contre Manchester City. Et selon les informations de OK Diario, l’ancien du Borussia Dortmund a lui aussi décidé de zapper l’avis médical du staff de la Maison Blanche pour consulter un médecin à l’extérieur.

Le milieu de terrain est parti à Londres pour avoir l’avis d'un spécialiste sur son problème physique. Un problème au tendon aurait été négligé et le retard pris par rapport aux prévisions de son retour l’inquiète. De quoi pointer du doigt le staff médical du Real Madrid, qui connait de nombreuses graves blessures ces dernières années. A l’heure où l’infirmerie du club merengue est saturée, il est temps de voir enfin quelques retours se réaliser pour venir renforcer une équipe qui a enchainé les défaites embarrassantes contre Osasuna et Getafe ces dernières semaines.