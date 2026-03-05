ICONSPORT_286581_0068

Après Mbappé, Bellingham humilie le Real Madrid

Liga05 mars , 9:00
par Guillaume Conte
0
Le Real Madrid connait une incroyable série de blessures pour ses meilleurs joueurs. La confiance dans le staff médical du club espagnol est très très limitée.
C’est un Real Madrid très affaibli qui se présentera la semaine prochaine face à Manchester City au Santiago Bernabeu. Rodrygo vient de se blesser gravement au genou et a déjà dit adieu à sa saison, et aussi à la Coupe du monde qui aura lieu dans moins de 100 jours. Kylian Mbappé souffre lui aussi du genou et peine à guérir, à tel point que son absence doit encore perdurer une ou deux au semaines au minimum.
Peu satisfait par l’absence de clarté dans le diagnostic des médecins du Real Madrid, l’attaquant français s’est rendu à Paris en ce début de semaine pour avoir un second avis, afin d’être certain qu’une opération n’était pas nécessaire. Le fait que l’ancien joueur du PSG traine cette blessure depuis deux mois l’inquiète légitimement, et le Real Madrid n’a visiblement pas été suffisamment compétent pour régler ce problème.
Pour Jude Bellingham, le problème est assez similaire. L’Anglais s’est blessé à la cuisse lors du match face au Rayo Vallecano il y a plus d’un mois, et peine à retrouver les terrains. Sauf miracle, il ne sera pas présent au match aller contre Manchester City. Et selon les informations de OK Diario, l’ancien du Borussia Dortmund a lui aussi décidé de zapper l’avis médical du staff de la Maison Blanche pour consulter un médecin à l’extérieur.
Le milieu de terrain est parti à Londres pour avoir l’avis d'un spécialiste sur son problème physique. Un problème au tendon aurait été négligé et le retard pris par rapport aux prévisions de son retour l’inquiète. De quoi pointer du doigt le staff médical du Real Madrid, qui connait de nombreuses graves blessures ces dernières années. A l’heure où l’infirmerie du club merengue est saturée, il est temps de voir enfin quelques retours se réaliser pour venir renforcer une équipe qui a enchainé les défaites embarrassantes contre Osasuna et Getafe ces dernières semaines.
0
Derniers commentaires

OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés

mec tu sais tres bien que le bouton d'ambaince c'est pour les visite de stade j'ai jamais vu un bouton qui faisait taper les mains des supporters! alors si hier il y avait du monde mais l'ambiance par intermitence ce soir c'est 51000 supporters pour un stade de 59000 places les maths c'est pas ton truc ?

Après OM-OL, Rémi Himbert éteint encore le Vélodrome

Le plus important c est que ton club de cotorep est inimitable dans sa faculté a s humilier tout seul. les classics, les saisons foireuses, les mélodrames, les records de défaites successives etc... Malgré votre titre usurpé, vous etes les clowns de l'Europe et les retours de bâtons c est bien une spécialité des grandes bouches du sud. "L Europe va trembler, revoilà les marseillais" mdr vous etes juste une bande de teubs qui ressemblez vaguement a des etre humains.

OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés

oui y avait personne. pas de bruit pas d ambiance. a Lyon ça sera mieux ce soir avec 2/3 du stade. et sans bouton "ambiance".

OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés

ok si tu veux. pas envie de debattre des h avec tes conneries. je suis ok avec toi

OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés

Bravo pour hier soir ! L'OM a encore fait tomber un record avec l'aBeye ! " Habib Beye devient le 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜̂𝗡𝗘𝗨𝗥 de l'histoire à être 𝗘́𝗟𝗜𝗠𝗜𝗡𝗘́ 𝟮 𝗙𝗢𝗜𝗦 sur une même édition de la Coupe de France et dans le même stade ! " 😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

