Un transfert à 4ME validé... si Nantes reste en Ligue 1

Très actif cet hiver afin de renforcer son effectif dans la lutte pour le maintien, le FC Nantes a réalisé un bon coup avec Mohamed Kaba. Prêté par Lecce, le Français pourrait rester… si les Canaris se maintiennent en Ligue 1.

Battu par Lille ce week-end, une semaine seulement après son succès face au Havre, le FC Nantes est toujours en position très délicate au classement . Les Canaris sont 17es de Ligue 1 avec un point de retard sur l’AJ Auxerre, actuel barragiste. La situation ne s’est pas vraiment améliorée depuis cet hiver, malgré un recrutement important. Au milieu de terrain, Mohamed Kaba a notamment fait le plus grand bien à l’équipe dirigée par Ahmed Kantari. Le joueur prêté par Lecce a démarré les quatre derniers matchs de championnat de Nantes, face à Lyon, Monaco, Le Havre et Lille.

Déjà précieux à la récupération et dans le jeu des Canaris, le joueur apporte satisfaction en interne comme le révèle le site Jeune Footeux. Passeur décisif lors de son premier match avec les Merlus, il n’a plus quitté le onze de départ d’Ahmed Kantari. « Encore ce week-end, malgré la défaite très frustrante concédée par le FC Nantes sur le terrain du LOSC suite à un but inscrit dans les ultimes secondes par Nathan Ngoy, Mohamed Kaba aura été l'un des Canaris les mieux notés à l'issue de cette rencontre » souligne le média. De quoi envisager un transfert définitif pour Mohamed Kaba à l’issue de la saison ? C’est la tendance.

Kaba, un renfort précieux pour Nantes

Nantes est très satisfait de son joueur et souhaite le conserver. Prêté par Lecce avec une option d’achat à 4 millions d’euros, le natif d’Orléans est accessible pour les finances nantaises… à une condition. Waldemar Kita ne lèvera l’option d’achat de Mohamed Kaba que si Nantes parvient à se maintenir en Ligue 1. Ce dossier est représentatif de l’enjeu énorme des prochaines semaines pour les Nantais, qui devront absolument se maintenir s’ils veut avoir une chance de garder leurs meilleurs joueurs la saison prochaine. Cela vaut pour Mohamed Kaba, prêté avec option d’achat, mais le constat est identique pour des joueurs sous contrat à Nantes à l’instar de Abline, Leroux ou Lepenant, qui ne resteront certainement pas dans un club relégué en Ligue 2.