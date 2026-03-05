Kaba ICONSPORT_360163_0116

Un transfert à 4ME validé... si Nantes reste en Ligue 1

FC Nantes05 mars , 10:20
parCorentin Facy
0
Très actif cet hiver afin de renforcer son effectif dans la lutte pour le maintien, le FC Nantes a réalisé un bon coup avec Mohamed Kaba. Prêté par Lecce, le Français pourrait rester… si les Canaris se maintiennent en Ligue 1.
Battu par Lille ce week-end, une semaine seulement après son succès face au Havre, le FC Nantes est toujours en position très délicate au classement. Les Canaris sont 17es de Ligue 1 avec un point de retard sur l’AJ Auxerre, actuel barragiste. La situation ne s’est pas vraiment améliorée depuis cet hiver, malgré un recrutement important. Au milieu de terrain, Mohamed Kaba a notamment fait le plus grand bien à l’équipe dirigée par Ahmed Kantari. Le joueur prêté par Lecce a démarré les quatre derniers matchs de championnat de Nantes, face à Lyon, Monaco, Le Havre et Lille.
Déjà précieux à la récupération et dans le jeu des Canaris, le joueur apporte satisfaction en interne comme le révèle le site Jeune Footeux. Passeur décisif lors de son premier match avec les Merlus, il n’a plus quitté le onze de départ d’Ahmed Kantari. « Encore ce week-end, malgré la défaite très frustrante concédée par le FC Nantes sur le terrain du LOSC suite à un but inscrit dans les ultimes secondes par Nathan Ngoy, Mohamed Kaba aura été l'un des Canaris les mieux notés à l'issue de cette rencontre » souligne le média. De quoi envisager un transfert définitif pour Mohamed Kaba à l’issue de la saison ? C’est la tendance.

Kaba, un renfort précieux pour Nantes

Nantes est très satisfait de son joueur et souhaite le conserver. Prêté par Lecce avec une option d’achat à 4 millions d’euros, le natif d’Orléans est accessible pour les finances nantaises… à une condition. Waldemar Kita ne lèvera l’option d’achat de Mohamed Kaba que si Nantes parvient à se maintenir en Ligue 1. Ce dossier est représentatif de l’enjeu énorme des prochaines semaines pour les Nantais, qui devront absolument se maintenir s’ils veut avoir une chance de garder leurs meilleurs joueurs la saison prochaine. Cela vaut pour Mohamed Kaba, prêté avec option d’achat, mais le constat est identique pour des joueurs sous contrat à Nantes à l’instar de Abline, Leroux ou Lepenant, qui ne resteront certainement pas dans un club relégué en Ligue 2.

0
Derniers commentaires

OM : McCourt va virer tout me monde, ça va être colossal

yen a tout les ans lol ca change plus de la moitié de l'effectif

OM : 20ME pour Robinio Vaz, Rome crie à l'arnaque

il est tres jeune, arrive dans un nouveau club ,schema ,championnat, pays..... c est n importe quoi de le juger

OM : McCourt va virer tout me monde, ça va être colossal

inesperé. lol...

Il cartonne après avoir quitté l’OL, l'explication tombe

Fallait l'envoyer en stage avec le maitre d'armes de Kaamelott.

L'OL prévient, Lens est au-dessus du PSG

Très beau match en perspective, Et ça a un côté très symbolique, entre le retour de Sage au groupama, les similarités (collectif fort, coach tactique, petit coup de mou sur les dernières journées).. Peu importe le résultat, peu importe les blessés, j'espère du spectacle et que tous les joueurs soient à la hauteur de ce que ce match représente sachant que la finale n'est qu'à 180min. Bon match à tous en avance🔥 PS : Petits regards sur Endrick, qui aura des situations, à lui d'écrire son histoire, et ça peut commencer par être décisif dans les matchs importants 👌 Là ou en Europa, si il veut prouver, gagner des trophés partout où il passe, il aura l'occasion.. à lui de les saisir 🙂 (Bon ça reste normal si c'est pas le cas.. vu nos absents offensivement c'est pas des matchs ultra faciles pour lui ces derniers temps..)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

