PSG : Barcola au Barça, la promesse de Luis Enrique

Priorité du FC Barcelone pour l'après Hansi Flick, Luis Enrique pourrait profiter de son excellente relation avec certains joueurs du PSG pour en emmener un dans ses valises en Catalogne.

Les situations de Hansi Flick et de Luis Enrique avec leur club respectif sont assez similaires. Les techniciens du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain seront tous les deux en fin de contrat à l'issue de la saison 2026-2027 et n'ont pas encore trouvé d'accord avec leur direction pour prolonger. Côté parisien, Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos rêvent de pouvoir convaincre l'entraineur qui leur a rapporté la Ligue des champions de signer un contrat à vie, lui permettant de rester aussi longtemps qu'il le voudra au PSG . Mais pour l'heure, les négociations n'avancent pas.

Un contexte qui ouvre le champ des possibles, notamment pour le Barça qui veut profiter de cette situation pour récupérer Luis Enrique pour assurer l'après-Flick. Et si l'Asturien accepte de venir, il demandera à sa future direction de recruter un de ses chouchous parisiens.

Luis Enrique veut glisser Barcola dans sa valise

C'est en tout cas ce qu'il faut croire des informations d'El Nacional selon lesquelles Luis Enrique, priorité barcelonaise, a clairement fait savoir à ses proches que s'il signe au FC Barcelone à l'issue de son contrat avec le PSG, il veut pouvoir amener Bradley Barcola avec lui dans ses valises. Il estime que l'international français est le joueur idéal pour s'intégrer à son système offensif, du fait de sa très grande polyvalence qui lui permet de jouer partout en attaque tout en gardant un apport important.

Si sa route est aujourd'hui en partie barrée par Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola pourrait obtenir un temps de jeu plus conséquent et un rôle beaucoup plus important s'il signait au FC Barcelone avec Luis Enrique. Ce dernier est prêt à lui offrir un rôle plus déterminant encore qu'au PSG. De son côté, la direction blaugrana n'est pas contre l'idée, mais devra dans tous les cas composer avec les exigences parisiennes. Dans tous les cas, Barcola est en fin de contrat en juin 2028 et n'a toujours pas prolongé, ce qui, là aussi, ouvre la porte aux rumeurs de départ.