ICONSPORT_282639_0044
Leon Goretzka

Leon Goretzka à l'OM, ça se confirme

OM05 mars , 9:20
parMehdi Lunay
0
Il y a quelques semaines, Pablo Longoria mettait l'Olympique de Marseille sur la trace de Leon Goretzka. L'Espagnol n'est plus président du club phocéen mais le milieu allemand du Bayern reste dans le viseur de l'OM.
Un international allemand, vainqueur de la Ligue des champions et gratuit, ça ne peut pas se refuser pour un club comme l'Olympique de Marseille. Leon Goretzka n'est peut-être plus aussi fort qu'en 2020 mais il serait un renfort de choix pour l'OM l'été prochain. Cette piste a été lancée par Pablo Longoria il y a quelques semaines. A l'époque, l'Espagnol était le patron incontesté du club phocéen. Mais, il a été brutalement débarqué par Frank McCourt depuis, jetant le flou sur les ambitions olympiennes concernant Goretzka.

11 concurrents pour l'OM

Néanmoins, le spécialiste du mercato Ekrem Konur rassure les supporters marseillais sur le réseau social X. Leur club de cœur est toujours dans le coup pour le milieu allemand, libre l'été prochain et très convoité en Europe. Outre l'OM, le journaliste dénombre 11 autres formations intéressées par Leon Goretzka. Il s'agit d'Arsenal, perçu comme le favori du dossier, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Newcastle, l'Atlético Madrid, Naples, l'Inter et la Juventus.
Ancien joueur du Bayern Munich (2014-2016), Medhi Benatia sera déterminant pour la réussite du transfert. Le Marocain bénéficie encore de contacts solides en Bavière. Cependant, malgré ses atouts, le directeur sportif sait qu'une qualification de l'OM en Ligue des champions est indispensable. Sans C1, impossible de convaincre un joueur aux 67 sélections avec l'Allemagne et aux demandes salariales très élevées.
L. Goretzka

L. Goretzka

GermanyAllemagne Âge 31 Milieu

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs21
Buts2
Passes décisives0
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
Greenwood ICONSPORT_361004_0152
OM

OM : Greenwood écarté, la folle image à Marseille

ICONSPORT_266826_0753
OL

L'OL prévient, Lens est au-dessus du PSG

ICONSPORT_286581_0068
Liga

Après Mbappé, Bellingham humilie le Real Madrid

Fil Info

05 mars , 10:00
OM : Greenwood écarté, la folle image à Marseille
05 mars , 9:40
L'OL prévient, Lens est au-dessus du PSG
05 mars , 9:00
Après Mbappé, Bellingham humilie le Real Madrid
05 mars , 8:40
Le PSG va encore faire pleurer le Real Madrid
05 mars , 8:20
OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés
05 mars , 8:00
OM : Habib Beye, c'est déjà fini, la terrible annonce
05 mars , 7:30
Monaco ne rigole plus avec le PSG
04 mars , 23:24
OM : Les joueurs attaqués par des jets de fumigènes

Derniers commentaires

OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés

mec tu sais tres bien que le bouton d'ambaince c'est pour les visite de stade j'ai jamais vu un bouton qui faisait taper les mains des supporters! alors si hier il y avait du monde mais l'ambiance par intermitence ce soir c'est 51000 supporters pour un stade de 59000 places les maths c'est pas ton truc ?

Après OM-OL, Rémi Himbert éteint encore le Vélodrome

Le plus important c est que ton club de cotorep est inimitable dans sa faculté a s humilier tout seul. les classics, les saisons foireuses, les mélodrames, les records de défaites successives etc... Malgré votre titre usurpé, vous etes les clowns de l'Europe et les retours de bâtons c est bien une spécialité des grandes bouches du sud. "L Europe va trembler, revoilà les marseillais" mdr vous etes juste une bande de teubs qui ressemblez vaguement a des etre humains.

OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés

oui y avait personne. pas de bruit pas d ambiance. a Lyon ça sera mieux ce soir avec 2/3 du stade. et sans bouton "ambiance".

OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés

ok si tu veux. pas envie de debattre des h avec tes conneries. je suis ok avec toi

OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés

Bravo pour hier soir ! L'OM a encore fait tomber un record avec l'aBeye ! " Habib Beye devient le 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜̂𝗡𝗘𝗨𝗥 de l'histoire à être 𝗘́𝗟𝗜𝗠𝗜𝗡𝗘́ 𝟮 𝗙𝗢𝗜𝗦 sur une même édition de la Coupe de France et dans le même stade ! " 😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading