Leon Goretzka à l'OM, ça se confirme

Il y a quelques semaines, Pablo Longoria mettait l'Olympique de Marseille sur la trace de Leon Goretzka. L'Espagnol n'est plus président du club phocéen mais le milieu allemand du Bayern reste dans le viseur de l'OM.

Un international allemand, vainqueur de la Ligue des champions et gratuit, ça ne peut pas se refuser pour un club comme l' Olympique de Marseille . Leon Goretzka n'est peut-être plus aussi fort qu'en 2020 mais il serait un renfort de choix pour l'OM l'été prochain. Cette piste a été lancée par Pablo Longoria il y a quelques semaines. A l'époque, l'Espagnol était le patron incontesté du club phocéen. Mais, il a été brutalement débarqué par Frank McCourt depuis, jetant le flou sur les ambitions olympiennes concernant Goretzka.

11 concurrents pour l'OM

Néanmoins, le spécialiste du mercato Ekrem Konur rassure les supporters marseillais sur le réseau social X. Leur club de cœur est toujours dans le coup pour le milieu allemand, libre l'été prochain et très convoité en Europe. Outre l'OM, le journaliste dénombre 11 autres formations intéressées par Leon Goretzka. Il s'agit d'Arsenal, perçu comme le favori du dossier, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Newcastle, l'Atlético Madrid, Naples, l'Inter et la Juventus.

Ancien joueur du Bayern Munich (2014-2016), Medhi Benatia sera déterminant pour la réussite du transfert. Le Marocain bénéficie encore de contacts solides en Bavière. Cependant, malgré ses atouts, le directeur sportif sait qu'une qualification de l'OM en Ligue des champions est indispensable. Sans C1, impossible de convaincre un joueur aux 67 sélections avec l'Allemagne et aux demandes salariales très élevées.