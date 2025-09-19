OM : De Zerbi lui fait une promesse, Rulli peut s’inquiéter

Alors que Geronimo Rulli semble indéboulonnable au poste de gardien du côté de l’Olympique de Marseille, Jeffrey De Lange entend bien jouer sa carte à fond pour gagner du temps de jeu cette saison.

Arrivé des Pays-Bas en 2024, Jeffrey De Lange n’a pas trop eu sa chance la saison passée sous les ordres de Roberto De Zerbi. Hormis deux matchs de Coupe de France, avec une élimination précoce contre Lille, le portier néerlandais n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. C’est donc en toute logique que le gardien de 27 ans a pensé à faire ses valises durant le mercato estival. Plusieurs clubs d'Eredivisie ont manifesté leur intérêt pour De Lange, mais ce dernier a finalement refusé de partir, convaincu par De Zerbi qu’il allait avoir plus de temps de jeu cette saison.

Ce qui est déjà le cas, car même si Geronimo Rulli a fait des miracles , notamment contre le Real Madrid en Ligue des Champions cette semaine, De Lange a disputé son premier match de L1 le week-end dernier contre Lorient (4-0). De quoi donner de l’espoir à l'ancien portier de l'Ajax, qui espère toujours concurrencer Rulli pour le poste de numéro un à l' OM , même s’il sera sans doute cantonné à jouer les matchs de coupes.

De Zerbi « n'a pas fait de choix définitif »

« Je sais ce que veut l'entraîneur et nous avons discuté de mon rôle avant la saison. Il n'a pas fait de choix définitif sur le poste de gardien, mais il a dit qu'il était possible que je joue davantage. J'ai le sentiment que ce club est trop grand pour partir. Je suis heureux ici et j'ai le sentiment que je n'avais pas terminé mon aventure ici, alors je suis resté. Cette année, nous jouons trois matchs par semaine, et c'est une opportunité pour moi. Dès que l'entraîneur me choisira, je serai prêt. L'ambiance est vraiment bonne dans le groupe. On va tous bien et on est contents que le mercato soit terminé et qu'on ait de bons joueurs », a lancé, sur le site , a lancé, sur le site RG , De Lange, qui rêverait de remporter un trophée à Marseille alors que l’OM n’a plus de ligne à son palmarès depuis 2012…