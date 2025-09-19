ICONSPORT_249412_0326

OM : De Zerbi lui fait une promesse, Rulli peut s’inquiéter

OM19 sept. , 11:00
parAlexis Rose
Alors que Geronimo Rulli semble indéboulonnable au poste de gardien du côté de l’Olympique de Marseille, Jeffrey De Lange entend bien jouer sa carte à fond pour gagner du temps de jeu cette saison.
Arrivé des Pays-Bas en 2024, Jeffrey De Lange n’a pas trop eu sa chance la saison passée sous les ordres de Roberto De Zerbi. Hormis deux matchs de Coupe de France, avec une élimination précoce contre Lille, le portier néerlandais n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. C’est donc en toute logique que le gardien de 27 ans a pensé à faire ses valises durant le mercato estival. Plusieurs clubs d'Eredivisie ont manifesté leur intérêt pour De Lange, mais ce dernier a finalement refusé de partir, convaincu par De Zerbi qu’il allait avoir plus de temps de jeu cette saison.
Ce qui est déjà le cas, car même si Geronimo Rulli a fait des miracles, notamment contre le Real Madrid en Ligue des Champions cette semaine, De Lange a disputé son premier match de L1 le week-end dernier contre Lorient (4-0). De quoi donner de l’espoir à l'ancien portier de l'Ajax, qui espère toujours concurrencer Rulli pour le poste de numéro un à l'OM, même s’il sera sans doute cantonné à jouer les matchs de coupes. 

De Zerbi « n'a pas fait de choix définitif »

« Je sais ce que veut l'entraîneur et nous avons discuté de mon rôle avant la saison. Il n'a pas fait de choix définitif sur le poste de gardien, mais il a dit qu'il était possible que je joue davantage. J'ai le sentiment que ce club est trop grand pour partir. Je suis heureux ici et j'ai le sentiment que je n'avais pas terminé mon aventure ici, alors je suis resté. Cette année, nous jouons trois matchs par semaine, et c'est une opportunité pour moi. Dès que l'entraîneur me choisira, je serai prêt. L'ambiance est vraiment bonne dans le groupe. On va tous bien et on est contents que le mercato soit terminé et qu'on ait de bons joueurs », a lancé, sur le site RG, De Lange, qui rêverait de remporter un trophée à Marseille alors que l’OM n’a plus de ligne à son palmarès depuis 2012…
J. de Lange

J. de Lange

NetherlandsPays-Bas Âge 27 Gardien

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

Le Barça va taper le PSG, un journaliste de L'Equipe l'annonce

le mec qui croit toujours etre supérieur et qu il maitrise les autres. redescends un peu

Le Barça va taper le PSG, un journaliste de L'Equipe l'annonce

ils font leurs taf et en plus apportent leurs arguments. c est la liberté de parole, et non juste pour chier sur le PSG. surtout qu il sont quasi tous pro PSG..... donc dire qu ils racontent des conneries, mouais. ça se verra à la fn du match. et debattre n est pas forcement reconter des conneries !

OM : Pas de faute grave pour Benatia

Ca ne change en rien au fait que condamner un outil est de la bêtise.

38ME, le PSG a son Marcelo

Depuis le départ de Sir Alex précisément.

OM : Pas de faute grave pour Benatia

C'est son pote qui a diffusé, pas lui... Et franchement il ne dit rien d'autre que ce que tout le monde s'est dit en voyant ce but

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading