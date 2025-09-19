PSG : Konaté ne signera pas à Paris

Luis Enrique assume à 100 % son mercato estival, à l'image de son club. Le fait d'avoir préféré Illya Zabarnyi à Ibrahima Konaté est dans la stratégie sur le long terme de l'Espagnol.

Le PSG n’a recruté qu’un seul joueur de champ cet été au mercato. Il s’agit du défenseur central Illya Zabarnyi, qui prend progressivement sa place dans la rotation après son arrivée pour 70 ME en provenance de Bournemouth. Paris ne voulait que l’Ukrainien, et malgré deux mois pour trouver un accord avec le club anglais, il n’a pas dévié de sa route. C’est la volonté de Luis Enrique qui a été respectée, car l’entraineur espagnol voulait absolument faire venir ce défenseur central-là, et pas un autre.

Luis Enrique a tranché entre Konaté et Zabarnyi

En effet, la perspective de faire signer Ibrahima Konaté à un an de la fin de son contrat avec Liverpool plaisait beaucoup à Luis Campos notamment, mais pas à Luis Enrique. Un choix qui peut étonner, surtout que Konaté va certainement rejoindre le Real Madrid libre de tout contrat dans un an. Dans un questions-réponses au Parisien, Dominique Sévérac explique très clairement que l’entraineur du PSG a fait un choix limpide, estimant que l’international français ne pouvait pas atteindre le niveau auquel doit arriver l’Ukrainien dans les années à venir.

« Ce sont des choix techniques, des histoires de marge de progression. Luis Enrique juge que Zabarnyi est plus PSG-compatible, plus Luis Enrique-compatible que Konaté. C'est là où il faut être très spécialiste ou dans sa tête parce que moi, je trouve comme vous que Konaté aurait été un excellent choix. Mais il aurait refusé de venir, sachant qu'il s'agit de préparer l'après Marquinhos. Zabarnyi accepte pour l'instant d'être le remplaçant. Konaté, avec son statut, n'aurait pas pu rester dans l'ombre. Si vous venez de Bournemouth, vous pouvez accepter d'être remplaçant dans les grands matchs. Pas si vous venez de Liverpool », a souligné le journaliste suiveur du PSG, pour qui Luis Enrique a en tout cas fait connaitre ses exigences et son choix à son club, qui s’est exécuté. Et tant pis si Ibrahima Konaté ne sera pas le prochain international français à rejoindre le club de la capitale.