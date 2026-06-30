Le PSG va claquer 250 ME pour son mercato
Eli Junior Kroupi

Le PSG va claquer 250 ME pour son mercato

PSG30 juin , 13:20
parHadrien Rivayrand
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Le PSG ne compte pas chômer cet été sur le marché des transferts. Luis Enrique souhaite apporter du sang neuf à son secteur offensif afin de maintenir son équipe au sommet.
Le Paris Saint-Germain reste sur deux sacres consécutifs en Ligue des champions, une performance historique pour le club de la capitale. Mais Luis Enrique ne compte pas s'arrêter là. L'entraîneur espagnol veut poursuivre cette dynamique et estime qu'un renouvellement de l'effectif est nécessaire pour conserver un groupe compétitif et concerné. Cet été, le PSG va notamment remodeler son secteur offensif avec les départs annoncés de Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et Lee Kang-In. Les dirigeants parisiens ont déjà identifié trois priorités pour renforcer leur attaque.

Le PSG ne rigole plus 

Selon les informations de Fichajes, le Paris Saint-Germain prépare un vaste chantier offensif estimé à près de 250 millions d'euros. Les noms de Yan Diomandé, Maghnes Akliouche et Eli Junior Kroupi figurent en tête de la liste parisienne. Les trois joueurs sont séduits par l'idée de rejoindre le PSG, mais le plus difficile restera de convaincre leur club respectif. Les indemnités de transfert réclamées s'annoncent particulièrement élevées, alors que la direction parisienne ne souhaite plus surpayer les joueurs qu'elle convoite.

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Le recrutement parisien ne devrait toutefois pas se limiter au secteur offensif. Des renforts pourraient également être recherchés en défense et au milieu de terrain, tandis que plusieurs départs sont encore attendus. Bradley Barcola fait notamment partie des joueurs dont l'avenir reste incertain en cas d'arrivée d'un nouvel ailier. Les différents dossiers vont avancer une fois la Coupe du monde 2026 terminée.
Une chose est sûre : le PSG entend frapper fort lors de ce mercato estival. Luis Enrique souhaite apporter les dernières retouches à un effectif déjà redoutable afin de continuer à dominer sur la scène européenne et de viser un troisième sacre consécutif en Ligue des champions, un exploit qui marquerait un peu plus l'histoire du football.
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