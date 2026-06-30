Barcola veut partir, le PSG dévoile son prix exact

Le départ de Bradley Barcola se précise, l’attaquant du PSG étant réceptif à l’idée de quitter le club de la capitale. Luis Campos n’a cependant pas l’intention de brader l’ancien Lyonnais et réclame un prix ahurissant.

Titulaire en puissance de l’équipe de France à la Coupe du monde et pressenti pour démarrer face à la Suède ce mardi soir en 16e de finale, Bradley Barcola risque de vivre un été très agité . En plus de défendre les couleurs tricolores au Mondial, l’ailier formé à l’Olympique Lyonnais est susceptible de changer de club. Après trois années au PSG, l’hypothèse d’un départ est de plus en plus crédible. Barcola n’a plus que deux années de contrat (juin 2028) et aucun accord n’a été trouvé pour une éventuelle prolongation.

Barcola réceptif à un départ du PSG

Paris a de son côté anticipé un potentiel départ avec les arrivées probables de Yan Diomandé et de Maghnes Akliouche. Le média local Ici Paris Île de France confirme la tendance des derniers jours et révèle que Bradley Barcola est « réceptif » à l’idée de quitter le Paris Saint-Germain même si, contrairement aux rumeurs venues d’Angleterre, il n’a jamais demandé expressément à sa direction de s’en aller.

Par ailleurs, nos confrères en disent un peu plus sur le prix du possible transfert de Bradley Barcola. On apprend que pour Luis Campos, un départ de l’ancien joueur de l’OL à prix réduit n’est pas envisageable. Paris exige un montant « au-delà de 100 millions d’euros » et se calque sur les transferts délirants de la Premier League. Pas question pour le PSG de voir son ailier partir pour une somme trop faible alors que les clubs anglais dépensent entre eux des sommes folles pour des joueurs parfois moyens.

« Paris estime que le double champion d’Europe a une valeur marchande importante. Le PSG ouvre la porte à son départ à condition qu’un club soit capable de mettre une très grosse somme » précise ainsi Ici Paris Île de France. Des informations rassurantes pour les supporters parisiens, qui craignaient de voir partir Bradley Barcola pour 80 ou 90 millions d’euros. Ce ne sera à priori pas le cas et il faudra par conséquent monter au-delà de la barre symbolique des 100 millions d’euros pour rafler la mise cet été dans ce dossier qui intéresse notamment Liverpool et Arsenal de très près.