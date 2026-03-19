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Le PSG va balayer Liverpool, Daniel Riolo l’annonce

PSG19 mars , 10:00
parGuillaume Conte
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Ce sera l'une des belles affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le PSG va affronter Liverpool, et pour Daniel Riolo, il aura clairement le statut de favori.
Il y a à peine plus de deux semaines, le PSG était vu comme une équipe fatiguée, en difficulté en Ligue 1 et incapable de conserver son titre en Ligue des Champions. La double confrontation face à Chelsea a tout fait basculer pour les observateurs, persuadés désormais que pas grand chose ne peut arrêter le club de la capitale quand il est en mode Coupe d’Europe. La démonstration à Chelsea, avec une victoire 3-0 pour éteindre toute velléité de remontée, a marqué les esprits.

Le PSG bat Liverpool dans tous les domaines

Comme la saison dernière, le tour de la Premier League va continuer avec une double confrontation à venir contre Liverpool, et un match retour à Anfield. Pas de quoi faire peur à Daniel Riolo, qui voit désormais le PSG manger les Reds sans trop de difficultés, même si Bradley Barcola sera très probablement absent pour ces deux matchs.
« Je ne vois même pas comment cette équipe de Liverpool peut inquiéter le PSG. Je ne vois pas comment. Techniquement il n’y a pas photo, tactiquement c’est pareil. Je ne vois même pas comment », a osé Daniel Riolo dans la foulée de la victoire très convaincante de Liverpool 4-0 face à Galatasaray. Certes, l’équipe turque était bien moins en réussite qu’au match aller où elle s’était imposée 1-0, mais la formation d’Arne Slot a tout de même imposé un rythme très soutenu qui a fini par faire exploser son adversaire.
La prudence reste de mise au PSG en tout cas, face à une équipe de Liverpool pétrie de talent et qui possède une armada offensive de première qualité. Mohamed Salah a retrouvé ses jambes et son efficacité ce mercredi, et il aura à coeur de se venger de l’élimination concédée la saison dernière en 1/8e de finale de la Ligue des Champions.

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Le PSG va balayer Liverpool, Daniel Riolo l’annonce

Cet abruti balance encore de pures conneries.il enterrait Paris il y a peu

Le PSG va balayer Liverpool, Daniel Riolo l’annonce

Cet abruti balance encore de pures conneries.il enterrait Paris il y a peu ,maintenant Paris va ecraser les autres.On se qualifiera en battant Liverpool , mais c e sezra dur et il faudra

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Endrick sans des fleches comme Fofana, Moreira, Sulc est totalement orphelin.

Le Sénégal refuse de rendre la Coupe au Maroc

Je dis qu'il existe un ou des cas où on peut renverser le résultat d'un match a posteriori: je prends le cas que je connais mais il doit sûrement en exister d'autres L'article 82 stipule que si une équipe refuse de continuer à jouer ou quitte le terrain avant la fin du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle est considérée comme ayant perdu le match par forfait. Le droit sportif considère que le "forfait" est consommé dès l'instant où l'action de quitter le terrain est volontaire et coordonnée ce qui a été le cas par le Sénégal). ​Que le retrait dure 2 minutes ou 20 minutes, juridiquement, l'équipe a rompu l'unité de temps du match. Le fait de revenir ensuite est considéré comme une "reprise de contact", mais l'infraction initiale (l'abandon) a déjà eu lieu. Donc dans les faits, le Sénégal a commis cette infraction et que l'arbitre ait ou non fait reprendre le jeu ne change pas ce point: le Sénégal étant en infraction, la sanction s'applique (perte par forfait), que l'arbitre continue ou non le match étant subordonné au règlement (si un arbitre apprend qu'un joueur non qualifié est en train de jouer, même si le match se termine, le match sera perdu sur tapis vert 3 à 0)

Aulas maire de Lyon, l’OL lui joue un sale tour

Faut vraiment être un retrograde pour mettre au pouvoir un mec pareil.... 80 piges le bonhomme...

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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4
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372691073740-3
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11
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322695122332-9
13
Paris
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14
Le Havre
272669112032-12
15
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16
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17
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18
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132634192560-35

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