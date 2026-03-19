Le PSG va balayer Liverpool, Daniel Riolo l’annonce

Ce sera l'une des belles affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le PSG va affronter Liverpool, et pour Daniel Riolo, il aura clairement le statut de favori.

Il y a à peine plus de deux semaines, le PSG était vu comme une équipe fatiguée, en difficulté en Ligue 1 et incapable de conserver son titre en Ligue des Champions. La double confrontation face à Chelsea a tout fait basculer pour les observateurs, persuadés désormais que pas grand chose ne peut arrêter le club de la capitale quand il est en mode Coupe d’Europe. La démonstration à Chelsea, avec une victoire 3-0 pour éteindre toute velléité de remontée, a marqué les esprits.

Le PSG bat Liverpool dans tous les domaines

Comme la saison dernière, le tour de la Premier League va continuer avec une double confrontation à venir contre Liverpool, et un match retour à Anfield. Pas de quoi faire peur à Daniel Riolo, qui voit désormais le PSG manger les Reds sans trop de difficultés, même si Bradley Barcola sera très probablement absent pour ces deux matchs.

« Je ne vois même pas comment cette équipe de Liverpool peut inquiéter le PSG. Je ne vois pas comment. Techniquement il n’y a pas photo, tactiquement c’est pareil. Je ne vois même pas comment », a osé Daniel Riolo dans la foulée de la victoire très convaincante de Liverpool 4-0 face à Galatasaray. Certes, l’équipe turque était bien moins en réussite qu’au match aller où elle s’était imposée 1-0, mais la formation d’Arne Slot a tout de même imposé un rythme très soutenu qui a fini par faire exploser son adversaire.

La prudence reste de mise au PSG en tout cas, face à une équipe de Liverpool pétrie de talent et qui possède une armada offensive de première qualité. Mohamed Salah a retrouvé ses jambes et son efficacité ce mercredi, et il aura à coeur de se venger de l’élimination concédée la saison dernière en 1/8e de finale de la Ligue des Champions.