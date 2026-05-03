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Lille - Le Havre : les compos (15h00 sur Ligue 1+)

Ligue 103 mai , 14:15
parNathan Hanini
0
La composition du LOSC : Özer – Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud – Bouaddi, André (c) – Mukau, Haraldsson, Correia – Fernandez-Pardo
La composition du Havre : Diaw– Nego, Doucouré, Seko, Lloris, Zouaoui – Gourna-Douath, Ebonog, Boufal – Samatta, Soumaré

Ligue 1

03 mai 2026 à 15:00
LOSC Lille
Haraldsson29'
1
1
Live39'
Le Havre
Soumaré33'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
35
A. Seko
Le HavreLe Havre
But
33
I. Soumaré
Le HavreLe Havre
But
29
H. Haraldsson
LOSC LilleLOSC Lille
Carton jaune
5
L. Gourna Douath
Le HavreLe Havre
Voir Les Détails Complets Du Match
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OM : Greenwood « chie sur le terrain », il est viré

L'OL a joué des matchs avec que des étrangers sur le terrain, donc ce n'est pas un argument.

Le PSG ne sera jamais « aimé » comme l’ASSE de 76 ou l’OM de 93

Tu as raison surtout pas par des loosers qui sont habitués à se faire éclater par l europe entière. Pas besoin d etre aimé par des loosers

OM : Benatia démonté par un ancien coach de Ligue 1

Sans oublier son attitude lors de l episode Rowe-Rabiot. Apres l'OM, le neant pour lui comme Pablo

OM : Greenwood « chie sur le terrain », il est viré

Tant qu'on fera une equipe d'etrangers, faudra pas s'etonner s'ils viennent juste pour manger et chier la ... LENS, tres bon exemple.

OM : Benatia démonté par un ancien coach de Ligue 1

Dijaya avec ta grande bouche tu es où ????

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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