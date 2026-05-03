Le PSG ne sera jamais « aimé » comme l’ASSE de 76 ou l’OM de 93

Un an après avoir gagné la Ligue des champions après une finale légendaire, le PSG est en mesure de conserver ce trophée. Mais dans le JDD, Jean-François Pérès estime que même si le club de la capitale est devenu très populaire, il ne sera jamais au niveau des Verts en 1976 ou de l'OM en 1993.

C'est une évidence, le PSG a conquis un nouveau public, et là où l'on voyait des enfants avec des maillots de Marseille ou de Lyon, c'est de plus en plus la tunique parisienne qui est très largement majoritaire dans les cours d'école et même en ville. Depuis la victoire l'an dernier face à l'Inter, c'est même un raz-de-marée, d'autant plus que niveau design le Paris Saint-Germain a bien fait les choses avec des maillots qui sont plutôt beaux (mais chers). Cependant, pour Jean-François Pérès, journaliste pour le Journal du Dimanche, malgré tout cela, le club parisien ne pourrait jamais être aussi populaire que l'ont été à une lointaine époque l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Et cela pour des raisons relativement simples.

Paris plus le Qatar, un cocktail pas très populaire

Le journaliste reconnait que son statut de club de la capitale associé au Qatar fait que le PSG aura beau être très apprécié en France, ce ne sera jamais un déferlement. « Quels que soient les sondages de popularité, l'association de Paris, lieu d'un pouvoir central souvent honni, et du Qatar, avec ses milliards, son image troublée et ses ambitions ambivalentes, ne peut être aussi fédératrice que les Verts de 1976 ou l'OM de 1993. On ne verra pas de défilé de joie de masse ailleurs que dans la capitale si les partenaires de Vitinha se qualifient mercredi en Bavière et réussissent un fabuleux doublé à Budapest le 30 mai prochain. Il est plus facile d'entrer dans l'histoire que dans les cœurs, mais cette reconnaissance doit être appréciée par les dirigeants du PSG à sa juste valeur », explique Jean-François Pérès. Cependant, l'an passé, lors de la victoire parisienne en finale de la Ligue des champions, il y avait eu tout de même des scènes de joie dans certaines grandes villes, ce qui était clairement une nouveauté.