Medhi Benatia prend cher à l'OM
Medhi Benatia accusé d'avoir plombé Marseille

OM : Benatia démonté par un ancien coach de Ligue 1

OM03 mai , 13:30
parClaude Dautel
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Habib Beye focalise les critiques depuis la déroute de l'OM à Nantes. Mais, Medhi Benatia n'échappe pas aux attaques, car nombreux sont ceux qui pensent que le directeur du football marseillais a fait dérailler l'équipe phocéenne.
Pascal Dupraz n'a jamais eu sa langue dans sa poche, y compris lorsqu'il était entraîneur. Après avoir vu le désastre proposé par l'Olympique de Marseille à Nantes, deux semaines après une copie tout aussi ridicule à Lorient, le membre des Grandes Gueules du Sport sur RMC estime cependant qu'Habib Beye n'est pas le seul fautif. Pour Pascal Durpraz, Medhi Benatia ne doit pas être dédouané, même si cette fois le directeur du football démissionnaire s'est bien gardé d'intervenir dans les couloirs de la Beaujoire, contrairement à ce qu'il avait fait au Moustoir. L'heure du bilan approche pour celui qui quittera l'Olympique de Marseille en fin de saison, et Dupraz est particulièrement dur contre l'ancien international marocain à qui il ne trouve aucune circonstance atténuante dans cet incroyable crash de l'OM.
Medhi Benatia se fout de l'OM
- Pascal Dupraz après Nantes-OM
Au micro de RMC, Pascal Dupraz a mis un taquet XXL à Medhi Benatia. « Benatia n'est plus crédible. À partir du moment où il a dit qu'il démissionnait et qu'il reste, en se permettant de défoncer les joueurs après Lorient, comment voulez-vous que les joueurs prennent ça avec crainte ? Ils s'en foutent en fait. Ils s'en foutent parce que Benatia s'en fout aussi de l'OM puisqu'il a acté son départ en fin de saison », tempête l'ancien entraîneur, qui se demande comment Frank McCourt a accepté que son club puisse en arriver là. Sur les réseaux sociaux, Pascal Dupraz n'est pas le seul à mettre Medhi Benatia dans la ligne de mire. Car si certains influenceurs marseillais étaient soupçonnés de rouler pour ce dernier, cela ne semble plus être le cas et les coups pleuvent.
Le compte TeamOM Officiel détruit tout sur son passage. « Habib Beye doit démissionner, et le fossoyeur Benatia de même. Aucun compromis. Benatia ? c’est lui qui les a choisis, c'est lui qui a fait sa danse du ventre devant McCourt pour partir/rester trahissant sa promesse à RDZ, c'est lui qui a CHOISI et FAIT LE PRESSING pour cette grosse chèvre de Beye. C'est le responsable numéro 1 », fulmine l'influenceur aux 400.000 followers.
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Derniers commentaires

OM : Greenwood « chie sur le terrain », il est viré

L'OL a joué des matchs avec que des étrangers sur le terrain, donc ce n'est pas un argument.

Le PSG ne sera jamais « aimé » comme l’ASSE de 76 ou l’OM de 93

Tu as raison surtout pas par des loosers qui sont habitués à se faire éclater par l europe entière. Pas besoin d etre aimé par des loosers

OM : Benatia démonté par un ancien coach de Ligue 1

Sans oublier son attitude lors de l episode Rowe-Rabiot. Apres l'OM, le neant pour lui comme Pablo

OM : Greenwood « chie sur le terrain », il est viré

Tant qu'on fera une equipe d'etrangers, faudra pas s'etonner s'ils viennent juste pour manger et chier la ... LENS, tres bon exemple.

OM : Benatia démonté par un ancien coach de Ligue 1

Dijaya avec ta grande bouche tu es où ????

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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