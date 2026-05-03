OM : Benatia démonté par un ancien coach de Ligue 1

Habib Beye focalise les critiques depuis la déroute de l'OM à Nantes. Mais, Medhi Benatia n'échappe pas aux attaques, car nombreux sont ceux qui pensent que le directeur du football marseillais a fait dérailler l'équipe phocéenne.

Pascal Dupraz n'a jamais eu sa langue dans sa poche, y compris lorsqu'il était entraîneur. Après avoir vu le désastre proposé par l'Olympique de Marseille à Nantes, deux semaines après une copie tout aussi ridicule à Lorient, le membre des Grandes Gueules du Sport sur RMC estime cependant qu'Habib Beye n'est pas le seul fautif. Pour Pascal Durpraz, Medhi Benatia ne doit pas être dédouané, même si cette fois le directeur du football démissionnaire s'est bien gardé d'intervenir dans les couloirs de la Beaujoire, contrairement à ce qu'il avait fait au Moustoir. L'heure du bilan approche pour celui qui quittera l'Olympique de Marseille en fin de saison, et Dupraz est particulièrement dur contre l'ancien international marocain à qui il ne trouve aucune circonstance atténuante dans cet incroyable crash de l'OM.

Medhi Benatia se fout de l'OM - Pascal Dupraz après Nantes-OM

Au micro de RMC, Pascal Dupraz a mis un taquet XXL à Medhi Benatia. « Benatia n'est plus crédible. À partir du moment où il a dit qu'il démissionnait et qu'il reste, en se permettant de défoncer les joueurs après Lorient, comment voulez-vous que les joueurs prennent ça avec crainte ? Ils s'en foutent en fait. Ils s'en foutent parce que Benatia s'en fout aussi de l'OM puisqu'il a acté son départ en fin de saison », tempête l'ancien entraîneur, qui se demande comment Frank McCourt a accepté que son club puisse en arriver là. Sur les réseaux sociaux, Pascal Dupraz n'est pas le seul à mettre Medhi Benatia dans la ligne de mire. Car si certains influenceurs marseillais étaient soupçonnés de rouler pour ce dernier, cela ne semble plus être le cas et les coups pleuvent.

Le compte TeamOM Officiel détruit tout sur son passage. « Habib Beye doit démissionner, et le fossoyeur Benatia de même. Aucun compromis. Benatia ? c’est lui qui les a choisis, c'est lui qui a fait sa danse du ventre devant McCourt pour partir/rester trahissant sa promesse à RDZ, c'est lui qui a CHOISI et FAIT LE PRESSING pour cette grosse chèvre de Beye. C'est le responsable numéro 1 », fulmine l'influenceur aux 400.000 followers.