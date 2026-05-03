ASSE : Ce joueur déraille encore, ça devient génant

Arrivé de Serbie en 2024, Igor Miladinovic est clairement dans le dur au pire moment pour l'AS Saint-Etienne. Philippe Montanier l'a remplacé à la pause contre Rodez, mais le joueur serbe de 22 ans inquiète les Verts.

Recruté pour 3 millions d'euros, et sous contrat avec l'ASSE jusqu'en 2029, Igor Miladinovic connaît un incroyable trou d'air et cela se voit. Déjà fautif sur l'un des buts troyens, la semaine passée, le milieu serbe a récidivé contre Rodez. Et l'entraîneur des Verts a bien compris que son joueur n'était pas dans son assiette puisqu'il l'a remplacé après la première période. Ce dimanche, Igor Miladinovic est au coeur des critiques, même s'il ne porte pas sur ses seules épaules le poids des trois défaites consécutives stéphanoises. Dans Le Progrès; le natif de Krusevac hérite du titre peu envié de Flop du match. « Déjà l’auteur d’une perte de balle qui avait amené le 2e but troyen samedi dernier, le milieu offensif a récidivé au stade Paul-Lignon. Dans le camp ruthénois, le Serbe, présenté par Montanier comme le joueur le plus technique du vestiaire, contrôle mal un ballon dégagé par la défense du RAF. Une erreur qui aboutit à l’ouverture du score. Placé en meneur de jeu derrière le duo Stassin-Duffus, il n’a pas assez pesé offensivement », écrit le quotidien régional.

Miladinovic pose problème à l'ASSE

Sur le site Peuple Vert, on est guère plus tendre avec Igor Miladinovic : « Malgré sa grossière erreur contre Troyes de la semaine dernière, Igor Miladinovic était titulaire dans l'entrejeu stéphanois en coompagnie d'Abdoulaye Kante et Augustine Boakye. Bis repetita de la semaine dernière, il perd le ballon qui concède l'ouverture du score de Rodez. Peu inspiré sur la situation, il perd le duel physiquement et offre une belle opportunité de transition conclue par Balde ». Le contraste est d'autant plus dur pour le joueur serbe que Ivan Cardona, qui l'a remplacé, a clairement plus pesé dans la rencontre, même si son but n'a pas empêché la défaite stéphanoise à Rodez.