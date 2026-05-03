L’OM touche au but, un ailier à 30 ME arrive

Déjà intéressé cet hiver, l’Olympique de Marseille n’a pas abandonné la piste Crysencio Summerville. Le club phocéen se retrouve en bonne position pour recruter l’ailier néerlandais de West Ham.

Cette fois, l’Olympique de Marseille a peut-être dit adieu à la Ligue des Champions. Sa lourde défaite à Nantes (3-0), pour son troisième match consécutif sans victoire, diminue considérablement ses chances de terminer dans le top 4 de Ligue 1. La concurrence pourrait définitivement mettre un terme au suspense en fonction des résultats du week-end. Ce qui représenterait déjà un coup dur pour le mercato estival des Phocéens.

Summerville se rapproche

Sans les recettes de la plus prestigieuse des compétitions européennes, la direction sportive aura forcément moins de marge sur le plan financier. Et les dirigeants seront privés d’un argument important dans les discussions avec leurs cibles. L’échec qui se dessine risque de compliquer le recrutement. Mais pour le moment, la situation n’a pas l’air d’affecter le dossier Crysencio Summerville (24 ans). D’après le journaliste Ekrem Konur, l’Olympique de Marseille continue d’avancer sur la piste de l’ailier de West Ham. Le pensionnaire du Vélodrome était déjà intéressé cet hiver et son travail entamé depuis plusieurs mois le place en bonne position malgré la concurrence d’autres clubs européens.

Bien sûr, tant que rien n’est finalisé, les Marseillais ne sont pas à l’abri d’un revirement de situation. On parle tout de même d’une opération importante dans la mesure où le Néerlandais sous contrat jusqu’en 2029, que les Hammers avait recruté pour 29 millions d’euros en 2024, possède toujours une valeur estimée à 30 millions d’euros sur le site de Transfermarkt. Confronté au possible départ de Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille aurait-il décidé de miser gros sur un nouvel atout offensif ? Une chose est sûre, c’est que le club ne validera pas un tel investissent avant l’arrivée du futur directeur sportif.