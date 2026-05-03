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Crysencio Summerville

L’OM touche au but, un ailier à 30 ME arrive

OM03 mai , 12:00
parEric Bethsy
2
Déjà intéressé cet hiver, l’Olympique de Marseille n’a pas abandonné la piste Crysencio Summerville. Le club phocéen se retrouve en bonne position pour recruter l’ailier néerlandais de West Ham.
Cette fois, l’Olympique de Marseille a peut-être dit adieu à la Ligue des Champions. Sa lourde défaite à Nantes (3-0), pour son troisième match consécutif sans victoire, diminue considérablement ses chances de terminer dans le top 4 de Ligue 1. La concurrence pourrait définitivement mettre un terme au suspense en fonction des résultats du week-end. Ce qui représenterait déjà un coup dur pour le mercato estival des Phocéens.

Summerville se rapproche

Sans les recettes de la plus prestigieuse des compétitions européennes, la direction sportive aura forcément moins de marge sur le plan financier. Et les dirigeants seront privés d’un argument important dans les discussions avec leurs cibles. L’échec qui se dessine risque de compliquer le recrutement. Mais pour le moment, la situation n’a pas l’air d’affecter le dossier Crysencio Summerville (24 ans). D’après le journaliste Ekrem Konur, l’Olympique de Marseille continue d’avancer sur la piste de l’ailier de West Ham. Le pensionnaire du Vélodrome était déjà intéressé cet hiver et son travail entamé depuis plusieurs mois le place en bonne position malgré la concurrence d’autres clubs européens.
Bien sûr, tant que rien n’est finalisé, les Marseillais ne sont pas à l’abri d’un revirement de situation. On parle tout de même d’une opération importante dans la mesure où le Néerlandais sous contrat jusqu’en 2029, que les Hammers avait recruté pour 29 millions d’euros en 2024, possède toujours une valeur estimée à 30 millions d’euros sur le site de Transfermarkt. Confronté au possible départ de Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille aurait-il décidé de miser gros sur un nouvel atout offensif ? Une chose est sûre, c’est que le club ne validera pas un tel investissent avant l’arrivée du futur directeur sportif.
C. Summerville

C. Summerville

NetherlandsPays-Bas Âge 24 Attaquant

Premier League

2025/2026
Matchs28
Buts5
Passes décisives1
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
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L'OL a joué des matchs avec que des étrangers sur le terrain, donc ce n'est pas un argument.

Le PSG ne sera jamais « aimé » comme l’ASSE de 76 ou l’OM de 93

Tu as raison surtout pas par des loosers qui sont habitués à se faire éclater par l europe entière. Pas besoin d etre aimé par des loosers

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Sans oublier son attitude lors de l episode Rowe-Rabiot. Apres l'OM, le neant pour lui comme Pablo

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Tant qu'on fera une equipe d'etrangers, faudra pas s'etonner s'ils viennent juste pour manger et chier la ... LENS, tres bon exemple.

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Dijaya avec ta grande bouche tu es où ????

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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