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Pavel Sulc

OL : Sulc propose un deal très culotté à Lyon

OL03 mai , 12:20
parMehdi Lunay
1
Meilleur buteur de l'OL en Ligue 1, Pavel Sulc a été l'une des grandes révélations de la saison en France. Le choix du numéro de maillot à son arrivée a galvanisé le Tchèque et explique en partie sa forme.
Matthieu Louis-Jean a réussi la plupart de ses paris estivaux et Pavel Sulc en est sans doute la meilleure preuve. Déniché au Viktoria Plzen, le milieu offensif tchèque était totalement inconnu chez les supporters de l'OL et les passionnés de football français. Difficile désormais de ne pas le connaître puisqu'il est le meilleur buteur lyonnais en Ligue 1 cette saison (11 buts) et le sixième meilleur buteur du championnat. Une réussite due à un sens du but très aiguisé, digne d'un certain Alexandre Lacazette.

Le pari très osé de Pavel Sulc

La filiation entre le Général et le milieu polyvalent ne s'arrête pas qu'aux statistiques. En effet, Sulc porte le numéro 10 qui fut longtemps la propriété du grand buteur lyonnais. Un choix curieux pour celui qui débarquait à peine à Lyon l'été dernier. Au micro de Ligue1+, le Tchèque a révélé les coulisses d'une décision pas si anodine que cela pour sa direction. Celle-ci n'était pas favorable du tout, obligeant le joueur à tenter un pari osé pour la calmer.
« J’ai dit que je voulais le numéro 10, pour montrer que j’avais confiance en moi. Au départ, le club ne voulait pas me le donner car c’était le numéro d’Alexandre Lacazette, et d’autres joueurs avant moi. Ils se méfiaient de la réaction des supporters. Ils ne savaient pas si j’allais m’imposer tout de suite. Mais ils ont fini par me le donner et je leur ai fait une proposition : « Si je ne suis pas assez bon, je rends mon numéro l’été prochain et j’en choisis un autre. » Je pense que je vais pouvoir le garder... », a t-il confié au diffuseur du championnat de France. Pari réussi bien sûr. Au-delà de son talent, Pavel Sulc aura surtout montré qu'il avait le mental pour un club comme l'OL.
P. Šulc

P. Šulc

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