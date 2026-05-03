EdF : Lloris au Mondial, il dénonce un coup d'Etat

Retraité de l'Equipe de France depuis 2022, Hugo Lloris est prêt à reprendre du service comme il l'a avoué récemment. L'ancien capitaine des Bleus veut dépanner en numéro 3. Acte de dévouement sincère ou ambition personnelle cachée ?

Derrière l'intouchable Mike Maignan, le flou demeure concernant les gardiens de l' Equipe de France . Numéro 2 habituel, Lucas Chevalier sort d'une saison très difficile au PSG. Surtout, il vient de se blesser et risque un forfait désormais. Brice Samba est parti pour être dans la liste même si ses performances ne sont pas impressionnantes à Rennes. Robin Risser ou Jean Butez sont des candidats sérieux pour compléter le groupe...à moins qu'Hugo Lloris ne mette tout le monde d'accord dans la dernière ligne droite.

Le sacrifice de Lloris, il n'y croit pas

France Football n'apprécie pas le coup de pression de Lloris. Il n'y voit pas un coup de main de sa part mais une stratégie pour revenir dans les buts français comme il l'a expliqué dans l'émission On refait le match. Ancien capitaine des Bleus, le portier du Los Angeles FC a déclaré en interview se tenir prêt si le staff a besoin d'un numéro 3 au prochain Mondial. Ce serait un retour surprise en Equipe de France où il n'est plus apparu depuis la finale du Mondial 2022. Cette idée trouve du sens chez de nombreux observateurs et supporters français. Ce n'est pas le cas chez Dave Appadoo. Le journaliste den'apprécie pas le coup de pression de Lloris. Il n'y voit pas un coup de main de sa part mais une stratégie pour revenir dans les buts français comme il l'a expliqué dans l'émission

« Je vais le dire honnêtement, je suis déçu par Lloris. C’est quelqu’un qui est évidemment admirable sur toute sa carrière en Équipe de France. Et là cette espèce de positionnement qu’il laisse fuiter, je ne vois pas bien à quoi ça rime. C’est quoi le rôle du troisième gardien en Équipe de France ? C’est d’aller prendre des gnons à l’entraînement à la place des autres. Ce n’est pas la place du capitaine le plus capé de l’histoire. Je crois que derrière cette indiscrétion, il y a l’idée pour Hugo Lloris que derrière Mike Maignan il y a peut-être un coup à jouer en cas de défaillance de Maignan qui est sujet à blessure. Et qu'il n’y a pas un numéro 3 et même un numéro 2 qui se dégage », a t-il lâché sur RTL.

Didier Deschamps cèdera t-il devant son ancien cadre en bleu ? Rien n'est moins sûr pour celui qui privilégie la sérénité de son groupe au statut des joueurs. Une rivalité interne entre Mike Maignan et Hugo Lloris n'est évidemment pas souhaitable pour le sélectionneur.