PSG : Gonçalo Ramos à vendre, Unai Emery s'en mêle

Gonçalo Ramos risque de quitter le PSG cet été après de longs mois passés sur le banc. L'attaquant portugais intéresse de nombreux clubs, notamment en Italie. Mais, Aston Villa pourrait bien rafler la mise.

Difficile de passer de taulier à Benfica à simple remplaçant au Paris Saint-Germain . Depuis son arrivée en France en 2023, Gonçalo Ramos a déchanté. L'attaquant portugais avait réussi l'exploit de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc de la sélection au Mondial 2022. Mais, Luis Enrique lui a rapidement fait subir le même sort à Paris. L'entraîneur espagnol ne considère pas Ramos comme un titulaire crédible au poste de numéro 9. Il lui préfère Ousmane Dembélé, pourtant ailier de formation. Joker de luxe au PSG, celui qui avait coûté 65 millions d'euros veut désormais changer d'air au mercato

Gonçalo Ramos vers Aston Villa ?

Le buteur portugais force son agent Jorge Mendes à sonder les différents clubs européens. Les premières touches ont été italiennes avec la Juventus et le Milan AC. Mais, ces deux formations disposent d'un pouvoir d'achat un peu limité alors que le PSG veut rembourser une grande partie de son investissement. Aston Villa pourrait en profiter selon les informations du site Transferfeed. Le club anglais est une option jugée très crédible pour un transfert.

La formation d'Unai Emery est en passe de valider sa place en Ligue des champions la saison prochaine. Elle avait déjà récupéré un Parisien l'année passée en la personne de Marco Asensio, prêté par le PSG en janvier 2025. Surtout, Aston Villa possède un joueur fortement convoité par Luis Campos avec Morgan Rogers. Un échange entre les deux joueurs est tout à fait possible, moyennant certaines conditions financières bien entendu. Cela offrirait alors un nouveau départ à Gonçalo Ramos.