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Gonçalo Ramos

PSG : Gonçalo Ramos à vendre, Unai Emery s'en mêle

PSG03 mai , 12:40
parMehdi Lunay
1
Gonçalo Ramos risque de quitter le PSG cet été après de longs mois passés sur le banc. L'attaquant portugais intéresse de nombreux clubs, notamment en Italie. Mais, Aston Villa pourrait bien rafler la mise.
Difficile de passer de taulier à Benfica à simple remplaçant au Paris Saint-Germain. Depuis son arrivée en France en 2023, Gonçalo Ramos a déchanté. L'attaquant portugais avait réussi l'exploit de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc de la sélection au Mondial 2022. Mais, Luis Enrique lui a rapidement fait subir le même sort à Paris. L'entraîneur espagnol ne considère pas Ramos comme un titulaire crédible au poste de numéro 9. Il lui préfère Ousmane Dembélé, pourtant ailier de formation. Joker de luxe au PSG, celui qui avait coûté 65 millions d'euros veut désormais changer d'air au mercato.

Gonçalo Ramos vers Aston Villa ?

Le buteur portugais force son agent Jorge Mendes à sonder les différents clubs européens. Les premières touches ont été italiennes avec la Juventus et le Milan AC. Mais, ces deux formations disposent d'un pouvoir d'achat un peu limité alors que le PSG veut rembourser une grande partie de son investissement. Aston Villa pourrait en profiter selon les informations du site Transferfeed. Le club anglais est une option jugée très crédible pour un transfert.
La formation d'Unai Emery est en passe de valider sa place en Ligue des champions la saison prochaine. Elle avait déjà récupéré un Parisien l'année passée en la personne de Marco Asensio, prêté par le PSG en janvier 2025. Surtout, Aston Villa possède un joueur fortement convoité par Luis Campos avec Morgan Rogers. Un échange entre les deux joueurs est tout à fait possible, moyennant certaines conditions financières bien entendu. Cela offrirait alors un nouveau départ à Gonçalo Ramos.
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L'OL a joué des matchs avec que des étrangers sur le terrain, donc ce n'est pas un argument.

Le PSG ne sera jamais « aimé » comme l’ASSE de 76 ou l’OM de 93

Tu as raison surtout pas par des loosers qui sont habitués à se faire éclater par l europe entière. Pas besoin d etre aimé par des loosers

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Sans oublier son attitude lors de l episode Rowe-Rabiot. Apres l'OM, le neant pour lui comme Pablo

OM : Greenwood « chie sur le terrain », il est viré

Tant qu'on fera une equipe d'etrangers, faudra pas s'etonner s'ils viennent juste pour manger et chier la ... LENS, tres bon exemple.

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Dijaya avec ta grande bouche tu es où ????

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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