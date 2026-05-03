PSG : Gonçalo Ramos à vendre, Unai Emery s'en mêle

L'OL a joué des matchs avec que des étrangers sur le terrain, donc ce n'est pas un argument.
Tu as raison surtout pas par des loosers qui sont habitués à se faire éclater par l europe entière. Pas besoin d etre aimé par des loosers
Sans oublier son attitude lors de l episode Rowe-Rabiot. Apres l'OM, le neant pour lui comme Pablo
Tant qu'on fera une equipe d'etrangers, faudra pas s'etonner s'ils viennent juste pour manger et chier la ... LENS, tres bon exemple.
Dijaya avec ta grande bouche tu es où ????
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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🚨 Le départ de Gonçalo Ramos semble proche ! 👋🏻 Plusieurs clubs se sont positionnés pour récupérer l'attaquant portugais cet été, avec une place de titulaire à la clé. 🔑 Sous contrat jusqu'en 2028 et très apprécié en interne, le supersub parisien reste pour l'instant focus