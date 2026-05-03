Real Madrid : Retour sur terre brutal pour Endrick

L'OL a joué des matchs avec que des étrangers sur le terrain, donc ce n'est pas un argument.
Tu as raison surtout pas par des loosers qui sont habitués à se faire éclater par l europe entière. Pas besoin d etre aimé par des loosers
Sans oublier son attitude lors de l episode Rowe-Rabiot. Apres l'OM, le neant pour lui comme Pablo
Tant qu'on fera une equipe d'etrangers, faudra pas s'etonner s'ils viennent juste pour manger et chier la ... LENS, tres bon exemple.
Dijaya avec ta grande bouche tu es où ????
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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🚨 𝗘𝗡𝗗𝗥𝗜𝗖𝗞 𝗩𝗔 𝗥𝗘𝗧𝗢𝗨𝗥𝗡𝗘𝗥 𝗔𝗨 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗗𝗘́𝗙𝗜𝗡𝗜𝗧𝗜𝗩𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 🚨 Après son passage réussi à l’OL, Endrick va retourner au Real Madrid cet été. Le club madrilène a tranché : aucune nouvelle prolongation de prêt n’est prévue. Auteur de 7 buts