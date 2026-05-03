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Endrick

Real Madrid : Retour sur terre brutal pour Endrick

Liga03 mai , 14:00
parMehdi Lunay
0
Focalisé sur son prêt à Lyon et la possibilité de qualifier les Gones en Ligue des champions, Endrick n'a plus que trois matchs restants avant de revenir au Real. Son expérience française ne devrait pas lui éviter un retour sur le banc madrilène.
Si Endrick a été une bouffée d'air français pour l'OL offensivement, l'inverse est tout aussi vrai. Barré au Real Madrid, l'attaquant brésilien avait besoin de jouer pour progresser et se montrer aux yeux du monde. Lyon l'a bien servi avec 18 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Auteur de 7 buts et 7 passes décisives, le prodige a prouvé que sa réputation n'était pas surfaite. Il espère que ses statistiques personnelles vont lui donner un nouveau statut au Real la saison prochaine.

Mbappé et Vinicius restent trop forts

De retour de son prêt après le 30 juin, Endrick verra aussi débarquer un nouvel entraîneur à Madrid. Sur le papier, il pourrait titiller les titulaires habituels au sein de la Maison Blanche. Mais, la réalité est moins réjouissante selon le site Defensa Central. Proche du club madrilène, il révèle que le jeune buteur est certain d'occuper le banc de touche au début de la prochaine saison. Les titulaires seront toujours Kylian Mbappé et Vinicius Jr et rien ne justifie qu'Endrick leur passe devant à court terme.
Cependant, l'attaquant de 19 ans sera débarrassé d'un sérieux concurrent en la personne de Gonzalo Garcia. Il est confirmé que le jeune espagnol sera mis en vente au prochain mercato estival. L'expérience lyonnaise d'Endrick doit lui permettre d'entrer plus souvent sur le terrain avec le Real dans les prochains mois. Sous Xabi Alonso, il n'avait connu que 11 minutes de jeu en Liga. Sa superbe prestation contre le PSG récemment prouve qu'il mérite largement mieux dans le futur.
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L'OL a joué des matchs avec que des étrangers sur le terrain, donc ce n'est pas un argument.

Le PSG ne sera jamais « aimé » comme l’ASSE de 76 ou l’OM de 93

Tu as raison surtout pas par des loosers qui sont habitués à se faire éclater par l europe entière. Pas besoin d etre aimé par des loosers

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Sans oublier son attitude lors de l episode Rowe-Rabiot. Apres l'OM, le neant pour lui comme Pablo

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Tant qu'on fera une equipe d'etrangers, faudra pas s'etonner s'ils viennent juste pour manger et chier la ... LENS, tres bon exemple.

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Dijaya avec ta grande bouche tu es où ????

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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