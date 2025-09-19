Le PSG transforme Luis Enrique en entraîneur de rugby

En tribunes lors de la première mi-temps contre Lens puis l’Atalanta Bergame, Luis Enrique entend bien poursuivre cette expérience dans le temps. Le coach espagnol bénéficie du soutien du PSG.

Luis Enrique fait sa révolution. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a beau avoir tout gagné la saison dernière, il ne cesse de chercher comment s’améliorer personnellement et ainsi en faire profiter son équipe. Sa dernière trouvaille : regarder les premières mi-temps en tribunes, avant de rejoindre le vestiaire pour la causerie et assister à la seconde période depuis son banc. Luis Enrique a procédé ainsi face à Lens dimanche avant de répéter l’expérience en Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame mercredi.

S’il refuse pour l’instant de pousser l’expérience à l’extérieur, Luis Enrique devrait adopter cette méthode sur le long terme à domicile. Et pour preuve, RMC nous apprend que le Paris Saint-Germain va offrir à Luis Enrique un espace dédié en tribunes au Parc des Princes pour que le coach espagnol bénéficie d’une zone confortable et opérationnelle dans laquelle il pourra suivre le match et travailler de manière optimale avec ses adjoints. Face à Lens et l’Atalanta, Luis Enrique était accompagné de trois analystes vidéos ainsi que d’un adjoint.

Au total, Vincent Brunet, Quentin Billy, Antoine Guillotin et Guillem Hernandez Folguera sont donc aux côtés de Luis Enrique en tribunes. Raison pour laquelle le PSG va faire les choses en grand pour offrir au staff parisien un espace dédié, à l’écart des journalistes et des supporters au Parc des Princes. On ignore encore si cette nouvelle zone sera opérationnelle dès le match contre l’AJ Auxerre ce samedi au Parc des Princes. Mais Luis Enrique appréciera en tout cas de voir le club se plier en quatre pour lui offrir comme c’est le cas depuis son arrivée les meilleures conditions de travail possibles.