ICONSPORT_270646_0413
Luis Enrique

Le PSG transforme Luis Enrique en entraîneur de rugby

PSG19 sept. , 15:20
parCorentin Facy
En tribunes lors de la première mi-temps contre Lens puis l’Atalanta Bergame, Luis Enrique entend bien poursuivre cette expérience dans le temps. Le coach espagnol bénéficie du soutien du PSG.
Luis Enrique fait sa révolution. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a beau avoir tout gagné la saison dernière, il ne cesse de chercher comment s’améliorer personnellement et ainsi en faire profiter son équipe. Sa dernière trouvaille : regarder les premières mi-temps en tribunes, avant de rejoindre le vestiaire pour la causerie et assister à la seconde période depuis son banc. Luis Enrique a procédé ainsi face à Lens dimanche avant de répéter l’expérience en Ligue des Champions contre l’Atalanta Bergame mercredi.
S’il refuse pour l’instant de pousser l’expérience à l’extérieur, Luis Enrique devrait adopter cette méthode sur le long terme à domicile. Et pour preuve, RMC nous apprend que le Paris Saint-Germain va offrir à Luis Enrique un espace dédié en tribunes au Parc des Princes pour que le coach espagnol bénéficie d’une zone confortable et opérationnelle dans laquelle il pourra suivre le match et travailler de manière optimale avec ses adjoints. Face à Lens et l’Atalanta, Luis Enrique était accompagné de trois analystes vidéos ainsi que d’un adjoint.

Lire aussi

Joker ou pas, le PSG a choisiJoker ou pas, le PSG a choisi
Au total, Vincent Brunet, Quentin Billy, Antoine Guillotin et Guillem Hernandez Folguera sont donc aux côtés de Luis Enrique en tribunes. Raison pour laquelle le PSG va faire les choses en grand pour offrir au staff parisien un espace dédié, à l’écart des journalistes et des supporters au Parc des Princes. On ignore encore si cette nouvelle zone sera opérationnelle dès le match contre l’AJ Auxerre ce samedi au Parc des Princes. Mais Luis Enrique appréciera en tout cas de voir le club se plier en quatre pour lui offrir comme c’est le cas depuis son arrivée les meilleures conditions de travail possibles.
Articles Recommandés
ICONSPORT_165988_0001
OL

Quel numéro neuf pour l'OL ? Le choix est simple

Valentin Rongier
FC Nantes

« Il va prendre son tarif », Nantes sans pitié avec Rongier

ICONSPORT_271121_0015
Ligue des Champions

Barça-PSG : Koundé veut faire payer Paris

ICONSPORT_270064_0461
OM

OM-PSG : Nayef Aguerd toujours incertain

Fil Info

16:00
Quel numéro neuf pour l'OL ? Le choix est simple
15:40
« Il va prendre son tarif », Nantes sans pitié avec Rongier
15:00
Barça-PSG : Koundé veut faire payer Paris
14:30
OM-PSG : Nayef Aguerd toujours incertain
14:30
OM : Plus fort que Yamal, Greenwood affole l’Europe
14:00
Nice : Franck Haise n'est pas trahi par son vestiaire
13:40
ASSE : Le Stassin nouvelle version va tout casser
13:20
OL : Paulo Fonseca a inventé une idée révolutionnaire
13:00
Endrick à l'OM, rendez-vous secret à Madrid !

Derniers commentaires

OM : Pas de faute grave pour Benatia

tu fais partie des 85%

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Tes pas, rires.

Le PSG transforme Luis Enrique en entraîneur de rugby

Il faut des résultats pour avoir une telle confiance de la part de sa direction. Si LE nous avait fait une Amorim à United, c est de Jean Bouin qu il regarderait les matchs ...

« Il va prendre son tarif », Nantes sans pitié avec Rongier

"Les vrais dépositaires des valeurs d'un club, ce sont ses supporters. " C'est quoi les valeurs des supporters nantais? En quoi elles diffèrent de ceux de Rennes?

OL : Paulo Fonseca a inventé une idée révolutionnaire

"inventer une idée" XD

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading