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Le PSG s’attaque à Johan Manzambi, le prix est colossal

PSG18 avr. , 19:30
parEric Bethsy
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Attiré par les jeunes talents prometteurs, le Paris Saint-Germain a un faible pour le Suisse Johan Manzambi. Mais le champion d’Europe a de la concurrence puisque le Real Madrid et le FC Barcelone s’ajoutent à la longue liste de courtisans annoncés pour le milieu de Fribourg.
Tout le monde connaît désormais la politique du Paris Saint-Germain. Longtemps connu pour sa tendance à empiler les stars, le club de la capitale mise désormais sur des jeunes prometteurs. C’est dans le cadre de cette stratégie que les Parisiens ont notamment recruté le milieu espagnol Dro Fernandez, chipé au FC Barcelone cet hiver. Le champion d’Europe va donc poursuivre sur sa lancée au cours du prochain mercato estival. Comme indiqué ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain s’intéresse vivement à Johan Manzambi.

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Le milieu de 20 ans brille sous le maillot de Fribourg et s’offre une cote énorme sur le marché des transferts. Comme le Paris Saint-Germain, beaucoup d’autres écuries sont cités parmi ses admirateurs. Manchester United, Chelsea, Arsenal, Naples et surtout le Bayern Munich faisaient partie de la liste à la laquelle il faut désormais ajouter les deux géants de Liga. Le journaliste Ekrem Konur annonce effectivement le Real Madrid et le FC Barcelone dans la course.
Avec ces deux concurrents en plus, la situation n’est plus tout à fait la même. Le Barça n’a pas les capacités financières du Paris Saint-Germain. Mais les deux rivaux espagnols possèdent un gros pouvoir d’attraction et font rêver la plupart des joueurs. La direction francilienne devra donc se montrer convaincante auprès de l’international suisse, habitué à enchaîner les matchs, et qui sera donc sensible à la place proposée dans l’effectif de sa future équipe. De son côté, Fribourg pourrait se laisser tenter avec une offre aux alentours de 35 millions d’euros, soit la valeur estimée de son joueur sous contrat jusqu’en 2030.
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Derniers commentaires

Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

Et toi... tu n'es même pas capable d'être intelligent. Il faut dire... qu'on ne fait pas d'un âne un cheval de course. ^^

« Benatia a coulé le club», ça craque à l’OM

Le top 3 sera inaccessible si Lille bat Nice ce qui est très probable. Le top 4 dépendra des quatre prochains résultats. Mais les équipes ne seront pas des victimes expiatoires, surtout Rennes

Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

et tu as raison. c est le niveau de l OM. ca l a toujours ete.

« C’est minable », Daniel Riolo craque contre l’OM

C’est l’jeu Ma pauv’Lucette… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Pas d'effet Marbella, l'OM baladé à Lorient

C'est bien. Ça se défoule par ici

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
523016410584018
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
4130101194044-4
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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