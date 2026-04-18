Le PSG s’attaque à Johan Manzambi, le prix est colossal

Attiré par les jeunes talents prometteurs, le Paris Saint-Germain a un faible pour le Suisse Johan Manzambi. Mais le champion d’Europe a de la concurrence puisque le Real Madrid et le FC Barcelone s’ajoutent à la longue liste de courtisans annoncés pour le milieu de Fribourg.

Tout le monde connaît désormais la politique du Paris Saint-Germain . Longtemps connu pour sa tendance à empiler les stars, le club de la capitale mise désormais sur des jeunes prometteurs. C’est dans le cadre de cette stratégie que les Parisiens ont notamment recruté le milieu espagnol Dro Fernandez, chipé au FC Barcelone cet hiver. Le champion d’Europe va donc poursuivre sur sa lancée au cours du prochain mercato estival. Comme indiqué ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain s’intéresse vivement à Johan Manzambi.

Le milieu de 20 ans brille sous le maillot de Fribourg et s’offre une cote énorme sur le marché des transferts. Comme le Paris Saint-Germain, beaucoup d’autres écuries sont cités parmi ses admirateurs. Manchester United, Chelsea, Arsenal, Naples et surtout le Bayern Munich faisaient partie de la liste à la laquelle il faut désormais ajouter les deux géants de Liga. Le journaliste Ekrem Konur annonce effectivement le Real Madrid et le FC Barcelone dans la course.

Avec ces deux concurrents en plus, la situation n’est plus tout à fait la même. Le Barça n’a pas les capacités financières du Paris Saint-Germain. Mais les deux rivaux espagnols possèdent un gros pouvoir d’attraction et font rêver la plupart des joueurs. La direction francilienne devra donc se montrer convaincante auprès de l’international suisse, habitué à enchaîner les matchs, et qui sera donc sensible à la place proposée dans l’effectif de sa future équipe. De son côté, Fribourg pourrait se laisser tenter avec une offre aux alentours de 35 millions d’euros, soit la valeur estimée de son joueur sous contrat jusqu’en 2030.