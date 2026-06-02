PSG : Deux C1, Kylian Mbappé félicite Désiré Doué

Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé est allé accueillir Désiré Doué, qui rejoint les Bleus à Clairefontaine après le succès du PSG en Ligue des Champions.

La saison vient seulement de se terminer pour les joueurs du Paris Saint-Germain , qui sont allés chercher à Budapest le week-end dernier leur deuxième Ligue des Champions consécutive. Un doublé fou, débuté la saison qui suit les départs de Neymar, Messi et Mbappé du club. Désormais capitaine de l’équipe de France, l’attaquant du Real Madrid a été l’un des premiers à accueillir Désiré Doué à Clairefontaine ce mardi soir.

L’ancien rennais a été célébré pour sa belle saison et son match en finale accompli, lui qui a parcouru 14 kilomètres pendant la rencontre. Même s’il court toujours après la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a désormais tiré un trait sur cette saison compliquée en club et il entend bien voir tous les joueurs de Didier Deschamps être dans les meilleures conditions pour aller chercher la Coupe du monde en Amérique.