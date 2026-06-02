RC Lens : Olivier Pantaloni favori pour l’après-Sage

Dragué par Crystal Palace, Pierre Sage est tout proche de traverser la Manche. L'entraîneur français sera vite remplacé à Lens, qui pense à Olivier Pantaloni, libre après son départ de Lorient.

Faute d’une réponse claire de la part de son entraîneur, qui se fait courtiser de manière prononcée par Crystal Palace, le RC Lens est bien obligé de penser à la suite. Pierre Sage, après une saison épatante et une Coupe de France dans la poche, a depuis quelques jours semé le doute avec ses déclarations indiquant que tout n’était pas certain pour son avenir.

Pantaloni et Cahuzac, l'avenir du RC Lens

Cette position surprenante s’explique par la volonté de Crystal Palace d’en faire le successeur d’Oliver Glasner, en partance, peut-être pour le Milan AC. Passé à Lyon pour se ressourcer, aperçu à Roland-Garros cette semaine, Pierre Sage discute beaucoup avec ses agents, qui sont en lien étroit avec le club londonien. Une offre devrait arriver très rapidement selon L’Equipe, et cela permettra de mettre les choses au clair.

Encore sous contrat pour deux saisons, Pierre Sage doit aussi faire l’objet d’une offre de « transfert » pour racheter ses deux dernières années de contrat. Le RC Lens ne pourra pas vraiment s’opposer au départ de son entraîneur, tant il est impossible de nos jours de forcer un technicien à rester dans un club contre sa volonté. Selon le quotidien sportif, l’idée de continuer chez les « Sang et Or » est toujours envisagée, mais est-ce désormais réellement possible après ce petit jeu pour se trouver un nouveau point de chute ?

En tout cas, le RC Lens n’a pas fait de folies pour conserver son entraineur, et lui a proposé une revalorisation simple de son salaire, loin de ce que peut lui offrir Palace. En cas de départ de l’ancien entraineur de l’OL, la piste menant à Olivier Pantaloni a le vent en poupe, avec aussi la présence de Yannick Cahuzac qui est un véritable gage d’engagement et de perspectives d’avenir selon le directeur sportif Jean-Louis Leca. La relève est prête en tout cas, si jamais Pierre Sage devait dire « yes » aux Eagles.