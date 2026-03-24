Manzambi ICONSPORT_274667_0036

PSG : 30ME proposés pour s'offrir un prodige suisse

PSG24 mars , 12:40
parCorentin Facy
0
Désireux d’étoffer son effectif la saison prochaine, le PSG a jeté son dévolu sur Johan Manzambi. Le milieu suisse de Fribourg est très apprécié par le club de la capitale, ainsi que par le Bayern Munich.
L’été dernier, le Paris Saint-Germain a pris la décision de ne pas recruter au milieu de terrain. Un choix fort de la part de Luis Campos après le sacre en Ligue des Champions, que le club Bleu et Rouge regrette un peu. Fabian Ruiz ou encore Joao Neves ont connu des pépins physiques cette saison et Luis Enrique n’aurait sans doute pas dit non à une solution de plus dans ce secteur de jeu. C’est ainsi que la décision a été prise de recruter au moins un milieu de terrain l’été prochain.
Le PSG est toujours dans une politique de recruter des jeunes à fort potentiel afin de les faire grandir sous la houlette de Luis Enrique. Dans cette optique, le champion d’Europe a flashé sur l’international suisse de 20 ans Johan Manzambi. En Allemagne, Blick affirme que le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sont au coude à coude sur ce dossier.
Le natif de Genève crève l’écran avec Fribourg, où son contrat court jusqu’en juin 2030 et les deux ogres européens sont très intéressés par l’idée de le recruter dès l’été prochain. Conscient de la cote de son joueur sur le marché des transferts, Fribourg a fixé le prix de Johan Manzambi à 30 millions d’euros. Une telle vente assurerait au club allemand une très grosse plus-value puisque le joueur de 20 ans a été recruté pour une bouchée de pain en post-formation en provenance du Servette en 2022.

Un duel Bayern-PSG pour Manzambi

Dans ce dossier, plusieurs clubs européens sont à l’affût selon Transfermarkt dont Manchester United, le Bayer Leverkusen, Naples, Chelsea, Arsenal et Galatasaray. Mais c’est à priori bel et bien vers un très gros duel entre le PSG et le Bayern Munich que l’on se dirige. La question est même de savoir si les 30 millions d’euros évoqués par la presse allemande seront suffisants. Car avec une telle concurrence, la direction de Fribourg ne se fera pas prier pour faire monter les enchères et ainsi tirer la plus grosse somme de la vente de son prodige suisse au mercato.
0
Articles Recommandés
Rudi Garcia ICONSPORT_362398_0025
ASSE

ASSE : Rudi Garcia fait une révélation sur l'avenir

Téléfoot sur TF1 c'est fini
TV

TV : La mort de Téléfoot est confirmée

Michele Kang - OL
OL

L'OL volé de 2,1 points cette saison selon des arbitres

Fil Info

24 mars , 13:40
ASSE : Rudi Garcia fait une révélation sur l'avenir
24 mars , 13:20
TV : La mort de Téléfoot est confirmée
24 mars , 13:00
L'OL volé de 2,1 points cette saison selon des arbitres
24 mars , 12:20
L'OL reçoit 4 millions de Manchester United
24 mars , 12:00
Greenwood et l'OM, l'Angleterre lâche une bombe
24 mars , 11:30
PSG : Paris va vendre le Parc des Princes pour 300ME
24 mars , 11:00
Nantes en Ligue 2, il en rêve pour punir Kita
24 mars , 10:30
Le fisc lancé aux trousses de John Textor

Derniers commentaires

Javier Tebas détruit Nasser Al-Khelaifi et le PSG

Mais qu'il se taise...

L'OL volé de 2,1 points cette saison selon des arbitres

Pour le match a Rennes si Rennes est a 10 au bout de 20mn l'OL mène 1-0 penses tu que Rennes gagne le match 3-1 ? Pour le match aller face AU PFC une équipe a 8 contre 11 menée 3-0 n'a aucune chance de revenir au score. je comprends l'argument qui dit qu'on ne peux pas affimer a 100 % de l'issue d'un match a partir de faits arbitraux contraire en revanche il y a des faisceaux d'indice qui permettent d'établir avec une probabilité très élévé de certains résultat sans ces erreurs.

PSG : Paris va vendre le Parc des Princes pour 300ME

300 c est pas cher ......

Le fisc lancé aux trousses de John Textor

Je valide 😁👊⚽

Greenwood et l'OM, l'Angleterre lâche une bombe

Reste chez nous ! Attend de voir au moin qui sera au commande du club et tout, pour la saison prochaine

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

Loading