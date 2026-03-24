PSG : 30ME proposés pour s'offrir un prodige suisse

Désireux d’étoffer son effectif la saison prochaine, le PSG a jeté son dévolu sur Johan Manzambi. Le milieu suisse de Fribourg est très apprécié par le club de la capitale, ainsi que par le Bayern Munich.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a pris la décision de ne pas recruter au milieu de terrain. Un choix fort de la part de Luis Campos après le sacre en Ligue des Champions, que le club Bleu et Rouge regrette un peu. Fabian Ruiz ou encore Joao Neves ont connu des pépins physiques cette saison et Luis Enrique n’aurait sans doute pas dit non à une solution de plus dans ce secteur de jeu. C’est ainsi que la décision a été prise de recruter au moins un milieu de terrain l’été prochain.

Le PSG est toujours dans une politique de recruter des jeunes à fort potentiel afin de les faire grandir sous la houlette de Luis Enrique. Dans cette optique, le champion d’Europe a flashé sur l’international suisse de 20 ans Johan Manzambi. En Allemagne, Blick affirme que le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sont au coude à coude sur ce dossier.

Le natif de Genève crève l’écran avec Fribourg, où son contrat court jusqu’en juin 2030 et les deux ogres européens sont très intéressés par l’idée de le recruter dès l’été prochain. Conscient de la cote de son joueur sur le marché des transferts, Fribourg a fixé le prix de Johan Manzambi à 30 millions d’euros. Une telle vente assurerait au club allemand une très grosse plus-value puisque le joueur de 20 ans a été recruté pour une bouchée de pain en post-formation en provenance du Servette en 2022.

Un duel Bayern-PSG pour Manzambi