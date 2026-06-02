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« Il ne veut pas que la L1 existe », Daniel Riolo dénonce Nasser Al-Khelaïfi

PSG02 juin , 23:00
parGuillaume Conte
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Le discours unitaire de Nasser Al-Khelaïfi, qui a voulu emmener la France avec lui dans son soutien du PSG, n'a pas du tout convaincu Daniel Riolo. Loin de là.
Grand supporter du PSG, Daniel Riolo a du avaler quelques couleuvres en voyant Luis Enrique pour la deuxième fois sur le toit du monde, alors qu’il l’avait décrié si durement à son arrivée. Désormais, le PSG écrase tout en Europe, et cela vaut même pour la Ligue 1. Dans une sortie musclée sur l’After Foot, le polémiste a attaqué frontalement Nasser Al-Khelaïfi. Notamment quand le dirigeant du PSG a fait savoir que le PSG était « un club de toute la France, pas seulement de Paris ».

Daniel Riolo allume Nasser Al-Khelaïfi

Se faire aimer en province, ce n’est pas vraiment le crédo et l’histoire du Paris Saint-Germain, et Daniel Riolo estime voir clair dans le jeu du président du club de la capitale. Pour lui, c’est surtout une manœuvre politique, car il veut que Paris représente simplement la France, et que plus rien d’autre n’existe à côté.

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« C’est le gars qui veut installer une hégémonie, écraser les autres, qui ne veut qu’aucun autre club n’existe. Il ne défend pas la Ligue 1, puisqu’il ne veut pas que la Ligue 1 existe. Il veut conquérir tous les marchés, écraser le marché du football français. Tout le monde sait que je supporte ce club depuis gamin mais je n’ai jamais voulu que les autres nous aiment. Ce n’est pas le but quand tu es dans une Ligue 1. C’est nous, c’est notre club, c’est notre vie. Qu’est-ce que c’est ce mélange, cette mentalité? Comment on peut dire un truc pareil ? C’est chacun sa vie, chacun son identité. Il n’a pas à vouloir nous coller son identité à tous », a dénoncé Daniel Riolo, qui a déjà souvent souligné les collusions inquiétantes de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, membre du conseil d’administration de la LFP, et détenteur des droits TV de cette même Ligue 1 jusqu’à cette saison avec BeIN Sports.
Plusieurs casquettes qui entrent parfois en conflit, comme lorsque LFP Média a finalement perdu les droits de la Coupe du monde au profit de BeIN Sports, ou quand les droits nationaux se négocient à des prix très loin de ce qui était valable par le passé sans que cela n'affecte les finances du PSG, au contraire des autres clubs.
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4
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54341661260546
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45341112114851-3
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44341111124750-3
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3934109154355-12
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363499162948-19
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17
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