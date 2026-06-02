L’OL vend Abner à une condition

L'OL s'attend à être attaqué pour Abner, qui a rendu bien des services à Paulo Fonseca ces deux dernières années. Son départ est validé, si un remplaçant est trouvé avant, histoire de ne pas mettre l'effectif en péril.

Arrivé assez discrètement à Lyon en 2024, Abner a longtemps souffert de la concurrence avec Nicolas Tagliafico. Mais progressivement, l’ancien du Betis Séville s’est rendu utile grâce à sa polyvalence, qui l’a même fait jouer comme milieu droit par moments. Avec encore trois ans de contrat à l’OL , le Brésilien a le temps de voir venir. Mais à l’heure où personne ou presque n’est invendable vue la situation économique du club, Michele Kang sera à l’écoute des offres. Si Abner ne fera pas la Coupe du monde, son profil plait, surtout qu’à 26 ans, il possède une belle expérience en Europe. Sa valeur n’est pas négligeable, puisque l’OL espère récupérer 10 millions d’euros en le cédant.

L'OL prépare le départ d'Abner

Mais pour cela, selon les informations de Pablo Oliveira, il faudra que les choses se déroulent dans l’ordre voulu par l’OL. C’est à dire que Lyon devra d’abord trouver le joueur qui convient à Paulo Fonseca pour se séparer ensuite d’Abner. Autant dire qu’il s’agit d’un dossier qui pourrait se décanter dans le courant de l’été et pas vraiment pour le mois de juin.

Néanmoins, l’OL confirme ainsi la raison pour laquelle il s’est sur la piste d’un arrière gauche. Des recherches au Portugal et en Belgique ont été entreprises en ce sens, signe que la cellule de recrutement ne chôme pas à l’approche du début de mercato . De nouveaux coups à la Afonso Moreira sont rêvés, même si cela ne pourra pas être gagnant à tous les coups.

En tout cas, Abner a bien compris que l’OL n’hésitera pas à se séparer de lui en cas de belle offre, le Brésilien ayant toujours eu quelques touches en Espagne. Les supporters lyonnais attendront donc d’en savoir plus sur ce dossier, même s’ils n’auront rien à reprocher au Brésilien, pas toujours génial mais qui a tout donné et a eu un comportement exemplaire depuis deux ans.